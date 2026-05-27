Sonic Racing: CrossWorlds riceve un personaggio e un veicolo gratuito con il crossover con Puyo Puyo

Altri crossover in arrivo

Quella con Puyo Puyo è solo l'ultima di una lunga serie di collaborazioni gratuite basate sulle IP di Sega, introdotte con cadenza mensile. Negli ultimi mesi sono arrivati, tra gli altri, Joker da Persona 5, Ichiban Kasuga e Goro Majima da Like a Dragon/Yakuza, Red di Angry Birds e *Hatsune Miku.

Attraverso i DLC a pagamento del Season Pass sono invece approdati personaggi crossover non appartenenti a Sega, come SpongeBob, Steve, Alex e il Creeper di Minecraft, oltre a Pac‑Man e Mega Man. Ulteriori personaggi e veicoli arriveranno nel corso del terzo trimestre dell'anno: tra i contenuti premium già confermati figurano quelli dedicati a Avatar Legends e Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.