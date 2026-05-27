Sonic Racing: CrossWorlds riceve un personaggio e un veicolo gratuito con il crossover con Puyo Puyo

Tempo di un nuovo crossover in casa Sega: Sonic Racing: CrossWorlds si prepara a ricevere contenuti gratuiti dedicati a Puyo Puyo tramite un aggiornamento previsto per le 02:00 italiane di domani, giovedì 28 maggio.
Una volta installato l'update, i giocatori potranno scendere in pista nei panni di Arle Nadja, protagonista storica della serie puzzle, accompagnata dal veicolo tematico Twinkle Bayoen. Inoltre, con il debutto della collaborazione prenderà il via il Puyo Puyo Festival, attivo fino al 31 maggio, con eventi e ricompense a tempo limitato.
Altri crossover in arrivo
Quella con Puyo Puyo è solo l'ultima di una lunga serie di collaborazioni gratuite basate sulle IP di Sega, introdotte con cadenza mensile. Negli ultimi mesi sono arrivati, tra gli altri, Joker da Persona 5, Ichiban Kasuga e Goro Majima da Like a Dragon/Yakuza, Red di Angry Birds e *Hatsune Miku.
Attraverso i DLC a pagamento del Season Pass sono invece approdati personaggi crossover non appartenenti a Sega, come SpongeBob, Steve, Alex e il Creeper di Minecraft, oltre a Pac‑Man e Mega Man. Ulteriori personaggi e veicoli arriveranno nel corso del terzo trimestre dell'anno: tra i contenuti premium già confermati figurano quelli dedicati a Avatar Legends e Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.