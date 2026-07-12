Retro Rail Go! cambia nome e rimuove gli asset AI dopo le accuse della community

Retro Rail Go! , il simulatore ferroviario indipendente ispirato alla serie giapponese Densha De Go!, ha subito una serie di modifiche dopo le numerose critiche ricevute online. Lo sviluppatore Barely Making Games ha annunciato che il progetto verrà rinominato Retro Rail: Japan! e che diversi elementi del gioco saranno rivisti per "mantenere il titolo su un percorso di sviluppo sano e sicuro".

Retro Rail: Japan!

La modifica più rilevante riguarda la rimozione degli "asset grafici IA utilizzati come elementi temporanei". Lo sviluppatore ha dichiarato di averli sostituiti con materiali realizzati da un artista incaricato appositamente, scusandosi per non aver chiarito in precedenza la presenza di tali contenuti.

La vicenda era iniziata dopo la pubblicazione della demo su Steam, che aveva attirato inizialmente l'attenzione di alcuni siti specializzati. La maggiore visibilità aveva contribuito a far crescere le liste dei desideri del gioco da circa 700 a 2.000 utenti in appena 48 ore, ma aveva anche portato a una forte ondata di critiche, soprattutto da parte di alcuni appassionati giapponesi di simulatori ferroviari.

Le accuse rivolte al progetto riguardavano principalmente le forti somiglianze con Densha De Go!, dalla struttura dell'interfaccia al design dei personaggi, passando per alcune scelte artistiche e l'eventuale utilizzo di elementi legati a treni e compagnie ferroviarie reali. Alcuni utenti avevano inoltre accusato il gioco di essere un "clone" o addirittura un prodotto derivato senza autorizzazione, arrivando a chiedere la rimozione del titolo da Steam.

Barely Making Games ha respinto queste accuse, dichiarando: "Non ci sono asset rubati, nessun utilizzo di video protetti da copyright e nessuna violazione dei marchi nel nostro gioco. Queste sono false accuse".

Per allontanare ulteriormente i dubbi, lo sviluppatore ha spiegato di aver modificato alcuni filmati, combinazioni cromatiche e nomi presenti nel gioco, pubblicando un nuovo trailer e un elenco delle modifiche apportate.

In precedenza il creatore del progetto aveva spiegato che Retro Rail Go! non era nato come "un'imitazione" o un tentativo di sfruttare commercialmente un marchio famoso, ma come "un piccolo progetto realizzato per passione" destinato agli appassionati di simulatori ferroviari e ai giocatori che cercavano un'esperienza breve e accessibile.

Lo sviluppatore aveva inoltre raccontato di provenire da un Paese in via di sviluppo e di aver avuto in passato difficoltà ad accedere a molti giochi giapponesi, spesso costosi o privi di localizzazione internazionale. Da questa esperienza sarebbe nata l'idea di creare un simulatore ferroviario semplice, personalizzabile e disponibile a un prezzo contenuto.

Prima delle modifiche annunciate, Barely Making Games aveva anche valutato la possibilità di interrompere completamente lo sviluppo a causa della pressione ricevuta online. "Purtroppo questa situazione mi ha rattristato profondamente e sto seriamente considerando di abbandonare il progetto, vista la quantità di odio e accuse ricevute online", aveva dichiarato lo sviluppatore.

Con il nuovo nome Retro Rail: Japan!, la rimozione degli elementi contestati e le modifiche al design, il progetto sembra però destinato a proseguire. Resta da vedere se gli interventi saranno sufficienti a ridurre le critiche da parte della community, in particolare quella più vicina alla serie Densha De Go!.