Sonic Racing: CrossWorlds accoglie Godzilla e nuove modalità con un grosso aggiornamento

Sonic Racing: CrossWorlds continua a ricevere il supporto di SEGA e oggi si aggiorna alla versione 2.0.0, introducendo un corposo pacchetto di novità che inaugura ufficialmente il secondo anno di contenuti. L'obiettivo è arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco con nuove modalità e tante aggiunte . Non è tutto, perché insieme all'aggiornamento gratuito debutta anche un DLC dedicato a Godzilla .

Le novità dell’aggiornamento

Prima di tutto, l'aggiornamento introduce la modalità Duello, che permette di affrontare gare 1 contro 1 sia contro altri giocatori sia contro avversari controllati dalla CPU. Arriva inoltre una nuova Tavola dei Gadget, dotata di uno slot speciale che potenzia il gadget inserito al suo interno. A questa si aggiungono 15 nuovi gadget e diversi interventi sul bilanciamento delle modalità PvP.

Anche il comparto online riceve alcune novità, con l'introduzione di Ranked Match e Free Match all'interno di World Match: la prima è dedicata alle sfide competitive, mentre la seconda permette di giocare partite casuali senza influire sul proprio grado. Non mancano poi nuove missioni settimanali, che offrono ricompense al completamento di specifici obiettivi, e una raccolta musicale dedicata ai giochi di combattimento SEGA.

L'aggiornamento include infine diverse correzioni di bug e miglioramenti generali, pensati per rendere l'esperienza di gioco ancora più fluida e piacevole. Oltre alle novità introdotte con l'aggiornamento gratuito, debutta anche il primo DLC del secondo anno, interamente dedicato a Godzilla. Il pacchetto aggiuntivo include un nuovo circuito, tre veicoli e nuove tracce musicali. Il DLC è compreso nel secondo Season Pass, ma può essere acquistato anche separatamente. Il prezzo sullo store italiano è di 5,99 euro.