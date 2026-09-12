Sonic Racing CrossWorlds, una nuova edizione con tutti i DLC a pagamento spunta su Amazon

Secondo la pagina del prodotto, al momento disponibile solo per PS5, la Year One Edition è già prenotabile al prezzo di 54,99 sterline (circa 64 euro) e avrebbe una data di uscita fissata al 3 novembre . Si tratterebbe della prima edizione fisica del gioco a includere i contenuti del Season Pass: finora, infatti, l'unico modo per ottenere tutti i DLC era acquistare la Deluxe Edition digitale, venduta a 89,99 euro, mentre le copie fisiche sono sempre state limitate alla Standard Edition.

Un pacchetto molto conveniente, se confermato

L'eventuale risparmio sarebbe significativo. Considerando che il prezzo pieno del gioco su PS5, Xbox Series X|S e Switch 2 è di 69,99 euro, e che il Season Pass costa 29,99 euro, la Year One Edition offrirebbe un vantaggio economico anche fino a 35 euro rispetto all'acquisto separato dei contenuti. Per questo motivo, è possibile che l'eventuale lancio di una nuova edizione con tutti i DLC del primo anno potrebbe portare a una riduzione di prezzo permanente della versione standard e di quella Deluxe digitale.

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Giusto per dare un'idea dei contenuti, nel primo anno di Sonic Racing: CrossWorlds sono arrivati sei DLC crossover, ciascuno dedicato a un franchise diverso. Il pacchetto inaugurale era basato su Minecraft, con Steve, Alex e il Creeper. A seguire sono arrivati SpongeBob e Patrick, poi Pac‑Man con i quattro fantasmi, quindi Mega Man e Proto Man. Il quinto DLC ha portato nel gioco le Tartarughe Ninja di Mutant Mayhem, mentre il sesto, dedicato alla serie Avatar, è atteso per ottobre.

Accanto ai contenuti a pagamento, Sega ha pubblicato anche 12 crossover gratuiti con personaggi provenienti da altre IP della compagnia, portando il roster a 59 piloti al termine del primo anno. Durante l'ultima edizione del Summer Game Fest, Sega ha inoltre confermato l'arrivo del Year 2 Pass, che includerà sei nuovi crossover, tra cui i primi due dedicati a Godzilla ed Evangelion.