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Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le novità per la Balestra Pesante

Il nuovo trailer per Monster Hunter Wilds: Ascendance svela le azioni accelerate della Balestra Pesante che verranno aggiunte con il lancio dell'attesa espansione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/09/2026
La Balestra Pesante di Monster Hunter WIlds: Ascendance
Monster Hunter Wilds
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La Balestra Pesante è la protagonista del nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance, dedicato alle nuove azioni accelerate che verranno introdotte con la maxi‑espansione.

Come già mostrato per Corno da Caccia, Lama Caricata e Lancia‑Fucile, attivando il Bracceleratore si entra temporaneamente in uno stato potenziato che permette di accedere a nuovi attacchi e a versioni più forti del moveset di base di ogni arma.

Ancora più potenza di fuoco

Le azioni accelerate della Balestra Pesante puntano a esaltarne la potenza di fuoco e la stabilità, differenziandola ulteriormente dalla maggiore mobilità della Balestra Leggera. Tra le novità mostrate spicca il devastante "Boosted Compression Cannon", insieme alla possibilità di caricare e sparare colpi sovraccaricati e di beneficiare di un rinculo ridotto.

Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2 Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Nei prossimi giorni Capcom pubblicherà ulteriori trailer dedicati alle armi, mentre il 16 settembre è previsto il Capcom Spotlight del TGS 2026, dove verranno svelate altre novità su Monster Hunter Wilds: Ascendance. L'uscita dell'espansione è attesa nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

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