Il nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le novità per la Balestra Pesante

Come già mostrato per Corno da Caccia , Lama Caricata e Lancia‑Fucile , attivando il Bracceleratore si entra temporaneamente in uno stato potenziato che permette di accedere a nuovi attacchi e a versioni più forti del moveset di base di ogni arma.

La Balestra Pesante è la protagonista del nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance , dedicato alle nuove azioni accelerate che verranno introdotte con la maxi‑espansione.

Ancora più potenza di fuoco

Le azioni accelerate della Balestra Pesante puntano a esaltarne la potenza di fuoco e la stabilità, differenziandola ulteriormente dalla maggiore mobilità della Balestra Leggera. Tra le novità mostrate spicca il devastante "Boosted Compression Cannon", insieme alla possibilità di caricare e sparare colpi sovraccaricati e di beneficiare di un rinculo ridotto.

Nei prossimi giorni Capcom pubblicherà ulteriori trailer dedicati alle armi, mentre il 16 settembre è previsto il Capcom Spotlight del TGS 2026, dove verranno svelate altre novità su Monster Hunter Wilds: Ascendance. L'uscita dell'espansione è attesa nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.