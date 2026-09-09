Monster Hunter Wilds ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Capcom ha annunciato la data di uscita di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2 nel corso del Nintendo Direct di oggi: il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 4 dicembre e includerà tutti gli aggiornamenti pubblicati finora.

Contestualmente alla rivelazione della data, è stato mostrato anche il primo trailer di Monster Hunter Wilds per la console ibrida giapponese, e a quanto pare gli sviluppatori hanno realizzato una conversione solida, capace di sfruttare al meglio l'hardware di Nintendo Switch 2.

Peraltro questa versione dell'hunting game targato Capcom supporterà il multiplayer in locale per un massimo di quattro giocatori, ognuno su di una console differente, così da poter affrontare le battute di caccia insieme.

Al termine dell'annuncio è stato anche confermato che l'espansione Ascendance approderà anche su Nintendo Switch 2 nel corso del 2027, andando ad arricchire ulteriormente la già entusiasmante esperienza di Wilds.