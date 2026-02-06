Capcom aggiorna la classifica dei giochi Platinum: Monster Hunter Wilds in top 10, ma le vendite si sono arenate

Capcom ha aggiornato la pagina dedicata ai suoi Platinum Titles, ovvero i giochi che hanno superato almeno un milione di copie vendute, insieme alla classifica dei titoli più acquistati in assoluto, con i dati aggiornati allo scorso 31 dicembre. Monster Hunter: World rimane saldamente in vetta con 22 milioni di copie (29,4 milioni considerando la Iceborne Master Edition), seguito da Monster Hunter Rise a 18,2 milioni e dal remake di Resident Evil 2.
Vediamo la top 20 di seguito:
- Monster Hunter: World - 22,0 milioni di copie
- Monster Hunter Rise - 18,2 milioni di copie
- Resident Evil 2 (2019) - 16,8 milioni di copie
- Resident Evil 7 biohazard - 16,4 milioni di copie
- Monster Hunter World: Iceborne - 15,9 milioni di copie
- Resident Evil Village - 13,5 milioni di copie
- Resident Evil 4 (2023) - 12,2 milioni di copie
- Monster Hunter Wilds - 11,0 milioni di copie
- Devil May Cry 5 - 11,0 milioni di copie
- Resident Evil 3 (2020) - 10,9 milioni di copie
- Monster Hunter Rise: Sunbreak - 10,9 milioni di copie
- Resident Evil 6 - 10,1 milioni di copie
- Resident Evil 5 - 10,0 milioni di copie
- Street Fighter V - 7,9 milioni di copie
- Street Fighter 6 - 6,3 milioni di copie
- Street Fighter II - 6,3 milioni di copie
- Monster Hunter Generations Ultimate - 5,2 milioni di copie
- Resident Evil (2014) - 5,1 milioni di copie
- Resident Evil 2 (1998) - 5,0 milioni di copie
- Resident Evil 0: HD Remaster - 4,9 milioni di copie
Monster Hunter Wilds entra in top 10, ma ha già il fiatone
L'unica vera novità degna di nota della classifica è l'ingresso di Monster Hunter Wilds nella top 10: si è piazzato all'ottavo posto con 11 milioni di copie vendute, subito dietro al remake di Resident Evil 4 (12,2 milioni). Il dato, però, nasconde un trend poco incoraggiante: tra il 30 settembre e il 31 dicembre il gioco ha venduto appena 300.000 copie.
Ancora più significativo è il confronto con il lancio: Capcom aveva confermato oltre 10 milioni di copie nel solo primo mese. Questo significa che, da aprile a dicembre, Monster Hunter Wilds ha aggiunto meno di un milione di copie totali.
Il paragone con gli altri capitoli della serie è impietoso: sempre nell'ultimo trimestre del 2025 Wilds ha venduto meno di Monster Hunter Rise del 2021 (400.000 copie del gioco base e 500.000 del DLC Sunbreak) e di Monster Hunter World del 2018 (200.000 copie più altre 300.000 dell'espansione Iceborne).
Insomma, il trend è chiaramente negativo. Resta da capire se i recenti aggiornamenti alle performance su PC, la piattaforma principale per le vendite Capcom, riusciranno a dare nuova linfa al titolo, in vista dell'inevitabile espansione con il grado Maestro.