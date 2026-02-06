1

Capcom aggiorna la classifica dei giochi Platinum: Monster Hunter Wilds in top 10, ma le vendite si sono arenate

Capcom aggiorna la lista dei Platinum Titles al 31 dicembre: Monster Hunter: World resta il gioco più venduto di sempre, mentre Wilds entra in top 10 con 11 milioni di copie ma mostra un forte rallentamento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/02/2026
Personaggi di Monster Hunter Wilds

Capcom ha aggiornato la pagina dedicata ai suoi Platinum Titles, ovvero i giochi che hanno superato almeno un milione di copie vendute, insieme alla classifica dei titoli più acquistati in assoluto, con i dati aggiornati allo scorso 31 dicembre. Monster Hunter: World rimane saldamente in vetta con 22 milioni di copie (29,4 milioni considerando la Iceborne Master Edition), seguito da Monster Hunter Rise a 18,2 milioni e dal remake di Resident Evil 2.

Vediamo la top 20 di seguito:

  1. Monster Hunter: World - 22,0 milioni di copie
  2. Monster Hunter Rise - 18,2 milioni di copie
  3. Resident Evil 2 (2019) - 16,8 milioni di copie
  4. Resident Evil 7 biohazard - 16,4 milioni di copie
  5. Monster Hunter World: Iceborne - 15,9 milioni di copie
  6. Resident Evil Village - 13,5 milioni di copie
  7. Resident Evil 4 (2023) - 12,2 milioni di copie
  8. Monster Hunter Wilds - 11,0 milioni di copie
  9. Devil May Cry 5 - 11,0 milioni di copie
  10. Resident Evil 3 (2020) - 10,9 milioni di copie
  11. Monster Hunter Rise: Sunbreak - 10,9 milioni di copie
  12. Resident Evil 6 - 10,1 milioni di copie
  13. Resident Evil 5 - 10,0 milioni di copie
  14. Street Fighter V - 7,9 milioni di copie
  15. Street Fighter 6 - 6,3 milioni di copie
  16. Street Fighter II - 6,3 milioni di copie
  17. Monster Hunter Generations Ultimate - 5,2 milioni di copie
  18. Resident Evil (2014) - 5,1 milioni di copie
  19. Resident Evil 2 (1998) - 5,0 milioni di copie
  20. Resident Evil 0: HD Remaster - 4,9 milioni di copie

Monster Hunter Wilds entra in top 10, ma ha già il fiatone

L'unica vera novità degna di nota della classifica è l'ingresso di Monster Hunter Wilds nella top 10: si è piazzato all'ottavo posto con 11 milioni di copie vendute, subito dietro al remake di Resident Evil 4 (12,2 milioni). Il dato, però, nasconde un trend poco incoraggiante: tra il 30 settembre e il 31 dicembre il gioco ha venduto appena 300.000 copie.

Ancora più significativo è il confronto con il lancio: Capcom aveva confermato oltre 10 milioni di copie nel solo primo mese. Questo significa che, da aprile a dicembre, Monster Hunter Wilds ha aggiunto meno di un milione di copie totali.

Il paragone con gli altri capitoli della serie è impietoso: sempre nell'ultimo trimestre del 2025 Wilds ha venduto meno di Monster Hunter Rise del 2021 (400.000 copie del gioco base e 500.000 del DLC Sunbreak) e di Monster Hunter World del 2018 (200.000 copie più altre 300.000 dell'espansione Iceborne).

Monster Hunter Wilds pare aver risolto buona parte dei problemi su PC: fioccano recensioni positive su Steam Monster Hunter Wilds pare aver risolto buona parte dei problemi su PC: fioccano recensioni positive su Steam

Insomma, il trend è chiaramente negativo. Resta da capire se i recenti aggiornamenti alle performance su PC, la piattaforma principale per le vendite Capcom, riusciranno a dare nuova linfa al titolo, in vista dell'inevitabile espansione con il grado Maestro.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Capcom aggiorna la classifica dei giochi Platinum: Monster Hunter Wilds in top 10, ma le vendite si sono arenate