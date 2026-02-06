Un nuovo Xbox Controller sarebbe in arrivo da Microsoft, con caratteristiche aggiuntive

La questione non è chiara, ma potrebbe riferirsi a quanto era emerso già alcuni anni fa con il progetto "Sebile" , che doveva essere il nuovo controller da distribuire con una revisione generale di Xbox Series X che poi è stata eliminata.

Latenza ridotta

Tom Warren riporta solo una caratteristica di questo nuovo controller: "Ho sentito dire che Microsoft ha dato il via libera ai controller Xbox di nuova generazione che includono la connettività Wi-Fi per ridurre la latenza di Xbox Cloud Gaming", ha riferito nel suo report.



"Inizialmente era previsto un nuovo controller Xbox per il 2024, insieme a un aggiornamento della Xbox Series X che è stato poi cancellato", ha aggiunto per completezza, ma non è chiaro se questa nuova periferica sia destinata a portarsi dietro le novità che sembravano associate a Sebile.

Tra queste, ci dovevano essere il feedback aptico, stick analogici modulari e batteria ricaricabile, ma non ci sono conferme sulla questione, considerando che viene menzionato solo il miglioramento della latenza data dalla nuova connettività.

Forse collegato a questo, il giornalista Jez Corden riporta anche la possibilità dell'arrivo di un Xbox Controller Elite Series 3 forse entro il 2026, ma non è chiaro se questo sia destinato a basarsi sull'altra revisione del controller riportata da The Verge.

Nel frattempo, nelle ore scorse la stessa Epic Games sembra aver confermato che la prossima Xbox integrerà Epic Games Store.