Un nuovo Xbox Controller sarebbe in arrivo da Microsoft, con caratteristiche aggiuntive

Dal report di The Verge sui prossimi piani di Microsoft emerge anche la possibilità che venga lanciato un nuovo modello di Xbox Controller con nuove caratteristiche migliorate.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/02/2026
All'interno del report pubblicato da The Verge su quelli che sembrano essere i piani per il prossimo futuro di Xbox, emerge anche qualche dettaglio su un presunto nuovo controller Xbox, previsto per il 2026 e caratterizzato dall'aggiunta di nuove funzionalità.

Il giornalista Tom Warren ne parla di sfuggita tra le varie voci di corridoio, che includono anche i periodi di uscita di Gears of War: E-Day e il remake di Halo, ma la questione coinciderebbe con altri rumor emersi in passato su una revisione sostanziale del controller ufficiale di Xbox.

La questione non è chiara, ma potrebbe riferirsi a quanto era emerso già alcuni anni fa con il progetto "Sebile", che doveva essere il nuovo controller da distribuire con una revisione generale di Xbox Series X che poi è stata eliminata.

Tom Warren riporta solo una caratteristica di questo nuovo controller: "Ho sentito dire che Microsoft ha dato il via libera ai controller Xbox di nuova generazione che includono la connettività Wi-Fi per ridurre la latenza di Xbox Cloud Gaming", ha riferito nel suo report.

"Inizialmente era previsto un nuovo controller Xbox per il 2024, insieme a un aggiornamento della Xbox Series X che è stato poi cancellato", ha aggiunto per completezza, ma non è chiaro se questa nuova periferica sia destinata a portarsi dietro le novità che sembravano associate a Sebile.

Il periodo di uscita della nuova Xbox è stato suggerito da AMD Il periodo di uscita della nuova Xbox è stato suggerito da AMD

Tra queste, ci dovevano essere il feedback aptico, stick analogici modulari e batteria ricaricabile, ma non ci sono conferme sulla questione, considerando che viene menzionato solo il miglioramento della latenza data dalla nuova connettività.

Forse collegato a questo, il giornalista Jez Corden riporta anche la possibilità dell'arrivo di un Xbox Controller Elite Series 3 forse entro il 2026, ma non è chiaro se questo sia destinato a basarsi sull'altra revisione del controller riportata da The Verge.

Nel frattempo, nelle ore scorse la stessa Epic Games sembra aver confermato che la prossima Xbox integrerà Epic Games Store.

