Un nuovo Xbox Controller sarebbe in arrivo da Microsoft, con caratteristiche aggiuntive

All'interno del report pubblicato da The Verge su quelli che sembrano essere i piani per il prossimo futuro di Xbox, emerge anche qualche dettaglio su un presunto nuovo controller Xbox, previsto per il 2026 e caratterizzato dall'aggiunta di nuove funzionalità.
Il giornalista Tom Warren ne parla di sfuggita tra le varie voci di corridoio, che includono anche i periodi di uscita di Gears of War: E-Day e il remake di Halo, ma la questione coinciderebbe con altri rumor emersi in passato su una revisione sostanziale del controller ufficiale di Xbox.
La questione non è chiara, ma potrebbe riferirsi a quanto era emerso già alcuni anni fa con il progetto "Sebile", che doveva essere il nuovo controller da distribuire con una revisione generale di Xbox Series X che poi è stata eliminata.
Latenza ridotta
Tom Warren riporta solo una caratteristica di questo nuovo controller: "Ho sentito dire che Microsoft ha dato il via libera ai controller Xbox di nuova generazione che includono la connettività Wi-Fi per ridurre la latenza di Xbox Cloud Gaming", ha riferito nel suo report.
"Inizialmente era previsto un nuovo controller Xbox per il 2024, insieme a un aggiornamento della Xbox Series X che è stato poi cancellato", ha aggiunto per completezza, ma non è chiaro se questa nuova periferica sia destinata a portarsi dietro le novità che sembravano associate a Sebile.
Tra queste, ci dovevano essere il feedback aptico, stick analogici modulari e batteria ricaricabile, ma non ci sono conferme sulla questione, considerando che viene menzionato solo il miglioramento della latenza data dalla nuova connettività.
Forse collegato a questo, il giornalista Jez Corden riporta anche la possibilità dell'arrivo di un Xbox Controller Elite Series 3 forse entro il 2026, ma non è chiaro se questo sia destinato a basarsi sull'altra revisione del controller riportata da The Verge.
Nel frattempo, nelle ore scorse la stessa Epic Games sembra aver confermato che la prossima Xbox integrerà Epic Games Store.