Anche Reddit punta sulla ricerca IA per guadagnare di più

Reddit vede nella ricerca basata su IA una delle principali leve di crescita per i prossimi anni. Durante la presentazione dei risultati del quarto trimestre, la società ha descritto l'integrazione tra ricerca classica e Reddit Answers come un passaggio strategico , sia per migliorare l'esperienza degli utenti sia per aprire nuove opportunità di monetizzazione.

Reddit vuole essere più di un social

Secondo l'azienda, la ricerca generativa risponde meglio alla maggior parte delle richieste, soprattutto quando il valore risiede nelle prospettive diverse fornite dalla comunità. Il CEO Steve Huffman ha sottolineato come Reddit eccella nelle domande prive di una risposta univoca, dove la varietà dei contributi rappresenta un vantaggio competitivo rispetto ai motori classici.

Il CEO di Reddit, Steve Huffman

La ricerca tradizionale resta utile per la navigazione e per individuare rapidamente subreddit e discussioni, ma l'azienda ritiene che i modelli linguistici possano offrire risultati altrettanto efficaci, se non superiori. Per questo l'evoluzione della piattaforma punta a un modello unico capace di combinare link pertinenti e risposte generate dall'IA.

I numeri confermano la traiettoria positiva. Gli utenti attivi settimanali della ricerca sono passati da 60 a 80 milioni in dodici mesi, segnando una crescita del 30 per cento. Reddit Answers ha registrato un incremento ancora più marcato, da un milione di utenti nel primo trimestre 2025 a quindici milioni nel quarto, mostrando un interesse crescente verso le risposte prodotte dai modelli generativi.

La società sta introducendo aggiornamenti per rendere queste risposte più ricche dal punto di vista multimediale. I test in corso includono contenuti oltre il testo, con l'obiettivo di offrire interazioni più complete e una presentazione moderna sia sulle app sia sul web. Parallelamente, Reddit sta valutando un ripensamento del proprio ruolo: non solo rete sociale, ma destinazione per chi cerca informazioni rapide e riassunte.

Dal terzo trimestre 2026 non esisterà più la distinzione tra utenti loggati e non loggati. La piattaforma verrà personalizzata per tutti attraverso sistemi di IA e machine learning capaci di adattare contenuti e ricerche a ogni sessione, indipendentemente dall'accesso. L'unificazione tra Reddit Answers e il motore tradizionale procede, con progressi significativi nel quarto trimestre e con l'aggiunta di cinque nuove lingue e di agenti dinamici collegati ai risultati.

La spinta sull'IA non riguarda solo l'esperienza interna. Il business delle licenze dati, che permette ad altre aziende di addestrare modelli sui contenuti pubblici di Reddit, continua a crescere. Questa voce, inclusa nei ricavi non pubblicitari, ha raggiunto 36 milioni di dollari nel quarto trimestre con un aumento dell'8 per cento anno su anno, arrivando a 140 milioni nel 2025, pari a una crescita del 22 per cento.