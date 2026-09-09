Meccha Chameleon annunciato per Nintendo Switch 2, disponibile da ora

Le sorprese non si fermano qui: il titolo è disponibile per l'acquisto già da oggi. Lo trovate sull'eShop di Nintendo a questo indirizzo. Il prezzo standard è di 5,18 euro, ma fino al 16 settembre potrete acquistarlo a 4,14 euro, con uno sconto del 20%.

Cos'è Meccha Chameleon

Meccha Chameleon è sviluppato da un team di sole due persone, LEMORION e HAGANEIRO, e reinventa il classico nascondino con un'idea semplice ma irresistibile: mimetizzarsi con la pittura per confondersi con l'ambiente.

I giocatori controllano piccoli personaggi bianchi capaci di posare e assumere qualsiasi forma, trasformando ogni match in una sfida di creatività, intuito e rapidità. Partite brevi, regole essenziali e una forte componente visiva rendono il titolo perfetto per contenuti virali e sessioni rapide, confermandolo come una delle esperienze più leggere, divertenti e immediate del momento.