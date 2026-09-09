Meccha Chameleon annunciato per Nintendo Switch 2, disponibile da ora

Tra le sorprese del Nintendo Direct di settembre spicca l'arrivo di Meccha Chameleon su Nintendo Switch 2, portando sulla console portatile della grande N uno dei fenomeni multiplayer più travolgenti degli ultimi anni, capace di superare le 20 milioni di copie vendute su PC.
Le sorprese non si fermano qui: il titolo è disponibile per l'acquisto già da oggi. Lo trovate sull'eShop di Nintendo a questo indirizzo. Il prezzo standard è di 5,18 euro, ma fino al 16 settembre potrete acquistarlo a 4,14 euro, con uno sconto del 20%.
Cos'è Meccha Chameleon
Meccha Chameleon è sviluppato da un team di sole due persone, LEMORION e HAGANEIRO, e reinventa il classico nascondino con un'idea semplice ma irresistibile: mimetizzarsi con la pittura per confondersi con l'ambiente.
I giocatori controllano piccoli personaggi bianchi capaci di posare e assumere qualsiasi forma, trasformando ogni match in una sfida di creatività, intuito e rapidità. Partite brevi, regole essenziali e una forte componente visiva rendono il titolo perfetto per contenuti virali e sessioni rapide, confermandolo come una delle esperienze più leggere, divertenti e immediate del momento.