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Meccha Chameleon annunciato per Nintendo Switch 2, disponibile da ora

Meccha Chameleon arriva su Nintendo Switch 2 con un annuncio a sorpresa durante il Direct di settembre, e con una seconda novità altrettanto inattesa: il fenomeno multiplayer è disponibile da oggi su eShop.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
Meccha Chameleon
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Tra le sorprese del Nintendo Direct di settembre spicca l'arrivo di Meccha Chameleon su Nintendo Switch 2, portando sulla console portatile della grande N uno dei fenomeni multiplayer più travolgenti degli ultimi anni, capace di superare le 20 milioni di copie vendute su PC.

Le sorprese non si fermano qui: il titolo è disponibile per l'acquisto già da oggi. Lo trovate sull'eShop di Nintendo a questo indirizzo. Il prezzo standard è di 5,18 euro, ma fino al 16 settembre potrete acquistarlo a 4,14 euro, con uno sconto del 20%.

Cos'è Meccha Chameleon

Meccha Chameleon è sviluppato da un team di sole due persone, LEMORION e HAGANEIRO, e reinventa il classico nascondino con un'idea semplice ma irresistibile: mimetizzarsi con la pittura per confondersi con l'ambiente.

Meccha Chameleon arriva a 20 milioni di unità vendute: voi lo dovete ancora provare? Meccha Chameleon arriva a 20 milioni di unità vendute: voi lo dovete ancora provare?

I giocatori controllano piccoli personaggi bianchi capaci di posare e assumere qualsiasi forma, trasformando ogni match in una sfida di creatività, intuito e rapidità. Partite brevi, regole essenziali e una forte componente visiva rendono il titolo perfetto per contenuti virali e sessioni rapide, confermandolo come una delle esperienze più leggere, divertenti e immediate del momento.

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