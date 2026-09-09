Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è disponibile da oggi per Nintendo Switch 2

Nintendo ha mandato in onda il proprio nuovo Direct e ha svelato, insieme a Square Enix, che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è disponibile da oggi, 9 settembre, su Nintendo Switch 2.
Si tratta di un port del gioco disponibile da tempo sulle altre piattaforme.
Il trailer Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion
Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è una versione rimasterizzata e migliorata in termini di gameplay dell'originale gioco per PSP. Si tratta di un prequel dell'originale FF 7 e permette di scoprire la storia di Zack, che ha un impatto anche sulla trilogia remake.
Si tratta di un gioco di ruolo d'azione che ci mette nei panni di un potente Soldier che usa le Materia e il proprio spadone per avere la meglio sui nemici, all'interno di tante missioni che ci porteranno in giro per il mondo di Final Fantasy 7.
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