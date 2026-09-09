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Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è disponibile da oggi per Nintendo Switch 2

In occasione del Nintendo Direct del 9 settembre, Nintendo e Square Enix hanno annunciato Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2026
Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion
Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion
Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion
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Nintendo ha mandato in onda il proprio nuovo Direct e ha svelato, insieme a Square Enix, che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è disponibile da oggi, 9 settembre, su Nintendo Switch 2.

Si tratta di un port del gioco disponibile da tempo sulle altre piattaforme.

Il trailer Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion è una versione rimasterizzata e migliorata in termini di gameplay dell'originale gioco per PSP. Si tratta di un prequel dell'originale FF 7 e permette di scoprire la storia di Zack, che ha un impatto anche sulla trilogia remake.

Si tratta di un gioco di ruolo d'azione che ci mette nei panni di un potente Soldier che usa le Materia e il proprio spadone per avere la meglio sui nemici, all'interno di tante missioni che ci porteranno in giro per il mondo di Final Fantasy 7.

Il director di Final Fantasy 7 Revelation vuole che FF7 vada "oltre l'essere un classico del passato" Il director di Final Fantasy 7 Revelation vuole che FF7 vada oltre l'essere un classico del passato

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