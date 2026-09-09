Il monitor MSI da 27" con refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di 0,5 ms è in offerta su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor MSI da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 133,18€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Il monitor MSI da 27" è pensato per offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva, combinando un design moderno con caratteristiche dedicate soprattutto al gaming competitivo.
Il design senza cornici riduce al minimo i bordi tra più schermi affiancati, rendendo questa soluzione particolarmente interessante per chi utilizza configurazioni multi-monitor e desidera un'esperienza visiva più coinvolgente.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il pannello Rapid IPS offre una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel con formato 16:9 e raggiunge una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, garantendo movimenti estremamente fluidi anche durante le sessioni di gioco più dinamiche.
Il tempo di risposta arriva a soli 0,5 ms, caratteristica pensata per i giochi dove la rapidità di visualizzazione delle immagini può fare la differenza.
Il monitor supporta fino a 1,07 miliardi di colori. Per migliorare il comfort durante l'utilizzo prolungato sono presenti inoltre le tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light, che contribuiscono a ridurre lo sfarfallio e l'emissione di luce blu. Il pannello offre un contrasto nativo di 1000:1 e supporta il Dynamic Contrast 100M:1.