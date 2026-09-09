Mayhem à la Carte è stato annunciato: cucina e sparatorie co-op da 505 Games

505 Games e INGAME STUDIOS hanno annunciato Mayhem à la Carte, un gioco di cucina fuso con uno sparatutto cooperativo a quattro giocatori. È previsto per PC, in versione Accesso Anticipato, nel 2027.

Il trailer di Mayhem à la Carte

L'idea alla base del gioco è la seguente: i giocatori devono lavorare per preparare e servire complicati piatti gourmet, mentre al tempo stesso difendono al cucina da ondate di invasori che vogliono rovinare le portate.

Secondo quanto svelato, gli ordini non smettono di arrivare nel mentre gli avversari assaltano la cucina, quindi dovremo sfruttare tutto ciò che abbiamo a portata per avere la meglio sui nemici mentre continuiamo a cucinare. Potremo stordire, congelare, rimpicciolire o far esplodere i nemici usando il cibo, così come lanciare mannaie e raccogliere vari tipi di armi.

Gli scontri però portano caos nella cucina, magari distruggendo gli equipaggiamenti culinari e facendo finire gli ingredienti ovunque. L'obiettivo deve essere collaborare con gli altri giocatori, sfruttando la chat vocale di prossimità. Ci saranno varie cucine da tutto il mondo nelle quali giocare, con nuove ricette, ambienti e pericoli unici.

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