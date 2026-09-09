No Man's Sky si aggiorna: Cosmos è ora disponibile, ecco le novità

No Man's Sky propone un universo infinito da esplorare e pare che anche il supporto degli sviluppatori lo sia. È infatti disponibile l'ennesimo aggiornamento gratuito con nuovi contenuti: si chiama Cosmos .

Il trailer di Cosmos

Prima di tutto, avremo la possibilità di diventare il sovrintendente di una Stazione Spaziale: potremo controllarla dalla lobby principale, espanderla con nuove stanze e decorare gli esterni per accogliere (o scacciare) i Viaggiatori.

Arrivano poi le alleanze galattiche, per crearsi nuovi amici, coordinare l'esplorazione e competere. In qualità di sovrintendente, potremo creare le nostre alleanza, definire il design del nome e del banner. Le alleanze avranno anche un punteggio in base al numero di utenti, al livello di attività e non solo: ci sarà una classifica che mostra le alleanze migliori. Troveremo anche avamposti nello spazio profondo nei sistemi non abitati, dove potremo processare minerali rari, commerciare e accettare contratti.

Si continua con la possibilità di stabilire una base ovunque nello spazio, creando un habitat orbitale o una città celeste a seconda dei nostri gusti. Potremo anche trovare dei relitti spaziali colossali, che conterranno risorse molto utili ma rischieranno di saltare in aria e metterci in pericolo.

Arriva poi una nuova spedizione delle community, nota come "Our Journey Continues", che celebra i dieci anni dall'uscita di No Man's Sky. Ogni obiettivo rappresenta un aggiornamento o un momento importante della storia del gioco, dal lancio ad oggi.

Si aggiunge una mappa stellare per navigare nello spazio profondo, definire la posizione dei corpi celesti e identificare segnali nel sistema in cui ci si trova. Si può posizionare un punto di riferimento per ottenere assistenza nella navigazione e i sistemi stellari sono stati aggiornati per essere più interessanti e realistici, con avamposti, fregate abbandonate, anomalie e cinture di asteroidi (che includeranno minerali extraterrestri e strani cristalli) che appaiono in punti predefiniti. Potremo anche raggiungere le stelle dei sistemi, ma ovviamente rischieremo solo di rimanerci secchi. Nuovi punti di interesse permetteranno di ottenere risorse rare, inoltre.

Per chi vuole nuovi amici, si aggiunge un diplodocus: la bestia preistorica, che sarà un nostro possibile companion, arriva direttamente dai trailer pre-pubblicazione. Aggiungiamoci anche un nuovo sistema di rendering per i terreni dei pianeti, per una qualità visiva migliore.

Si continua con:

strutture rocciose nello spazio dove costruire le nostre basi

missioni degli avamposti con varie ricompense

possibilità di lasciare la propria nave, indipendentemente dalla sua classe

miglioramento dell'esplorazione spaziale "a piedi"

raggio traente per le Corvette che prenderanno e processeranno i materiali

aree ghiacciate nello spazio con varie risorse

operazioni di pulizia di stazioni spaziali invase da orrori biologici

miglioramento dell'illuminazione delle particelle

miglioramento delle nuvole dei pianeti viste dallo spazio

Ricordiamo infine che il team di No Man's Sky è tornato a parlare di Light No Fire: avrebbe voluto farlo prima ma...