No Man's Sky compie 10 anni e non smette di espandersi

Chi se lo scorda il debutto di No Man's Sky? Promesse infrante, bug, un senso generale di smarrimento. Ieri come oggi, mi beccai improperi da ogni direzione: venduto, maledetto, incosciente, ignorante. Nemmeno a Hello Games fecero sconti: "sono scappati con i soldi", "truffatori", "rettiliani!".

Quel mese fu davvero ricco di polemiche e a nulla servì spiegare che dietro le promesse infrante c'era un potenziale infinito. È vero che Sean Murray giocò sporco, ma non credo lo abbia fatto con cattiveria, né con la volontà di fregare gli utenti, altrimenti sarebbe davvero sparito. Più che bugie, le sue erano mezze verità su un gioco che cambiava forma e portata praticamente ogni settimana, incontrando ostacoli lungo il cammino.

Il vero errore fu ricoprire un ruolo, quello delle pubbliche relazioni, senza averne le capacità, pensando che non fosse così diverso dal gestire titoli come Joe Danger. Ma No Man's Sky non è Joe Danger e ce lo dimostra la sua longevità.