Lo spin-off di Marvel's Spider-Man con Venom è stato cancellato? Arrivano voci contrastanti

Sin dall'uscita di Marvel's Spider-Man 2 si rincorrono indiscrezioni su un possibile spin-off dedicato a Venom. Nelle ultime ore è arrivato un importante aggiornamento sulla questione: Nadji Jeter, il doppiatore di Miles Morales nei giochi di Insomniac Games, ha confermato che un progetto del genere era realmente in sviluppo, ma che sarebbe stato cancellato.
Durante il podcast Love it Film, Jeter ha raccontato di aver visto personalmente il gioco, spiegando che l'esperienza sarebbe stata simile alla breve ma intensa sequenza giocabile nei panni di Venom in Marvel's Spider-Man 2. Secondo lui, il progetto sarebbe stato accantonato dopo la morte di Tony Todd, storico doppiatore del personaggio, scomparso nel 2024.
"Vi do un'esclusiva. Avevamo in programma un gioco su Venom. Dovevamo far uscire un gioco dedicato a Venom e anche un DLC su Venom, ma abbiamo perso Tony Todd", ha detto. "Mi avevano mostrato come sarebbe stato tutto. Sarebbe dovuto essere un videogioco di Venom. Avete giocato la parte di Venom? Ecco, sarebbe stato proprio un videogioco interamente su Venom."
Per Jason Schreier il gioco non è stato cancellato
Le dichiarazioni, considerando che arrivano da una figura direttamente coinvolta nella serie, potrebbero bastare per chiudere la questione. Tuttavia, Jason Schreier di Bloomberg, noto giornalista ritenuto affidabile grazie alle molteplici fonti interne all'industria, ha smentito la ricostruzione di Jeter su ResetERA, affermando che "questo non è vero", suggerendo quindi che il gioco di Venom non sarebbe stato cancellato.
Nello stesso thread è intervenuto anche uno sviluppatore "verificato" dagli amministratori di ResetERA, aggiungendo che il progetto era ancora oggetto di discussione durante la GDC di quest'anno. Un dettaglio che alimenta ulteriormente l'idea che lo spin-off sia tutt'altro che morto.
Al momento, dunque, la situazione rimane poco chiara. Non resta che attendere eventuali aggiornamenti o comunicazioni ufficiali da parte di Insomniac Games o Sony per capire quale sia davvero il destino del presunto gioco con protagonista Venom.