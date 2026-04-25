Lo spin-off di Marvel's Spider-Man con Venom è stato cancellato? Arrivano voci contrastanti

Sin dall'uscita di Marvel's Spider-Man 2 si rincorrono indiscrezioni su un possibile spin-off dedicato a Venom. Nelle ultime ore è arrivato un importante aggiornamento sulla questione: Nadji Jeter, il doppiatore di Miles Morales nei giochi di Insomniac Games, ha confermato che un progetto del genere era realmente in sviluppo, ma che sarebbe stato cancellato.

Durante il podcast Love it Film, Jeter ha raccontato di aver visto personalmente il gioco, spiegando che l'esperienza sarebbe stata simile alla breve ma intensa sequenza giocabile nei panni di Venom in Marvel's Spider-Man 2. Secondo lui, il progetto sarebbe stato accantonato dopo la morte di Tony Todd, storico doppiatore del personaggio, scomparso nel 2024.

"Vi do un'esclusiva. Avevamo in programma un gioco su Venom. Dovevamo far uscire un gioco dedicato a Venom e anche un DLC su Venom, ma abbiamo perso Tony Todd", ha detto. "Mi avevano mostrato come sarebbe stato tutto. Sarebbe dovuto essere un videogioco di Venom. Avete giocato la parte di Venom? Ecco, sarebbe stato proprio un videogioco interamente su Venom."