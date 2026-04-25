Masters of the Universe è stato mostrato con il secondo trailer in italiano

Il secondo trailer italiano di Masters of the Universe ribadisce i presupposti narrativi del film con Nicholas Galitzine nei panni di Adam / He-Man, che in questa storia stato mandato sulla Terra per salvarsi quand'era ancora un bambino.

Quindici anni dopo, il richiamo di Eternia diventa impossibile da ignorare per il ragazzo, che una volta impugnata nuovamente la Spada del Potere recupera i ricordi della propria infanzia e decide di tornare sul suo pianeta, che tuttavia è stato ridotto in rovina a causa del dominio oscuro di Skeletor, interpretato da Jared Leto.

Determinato a salvare la sua famiglia e ciò che resta di Eternia, Adam decide di combattere e risveglia il potere di He-Man, accompagnato in questa missione da alleati come Teela (Camila Mendes) e suo padre Duncan, meglio noto come Man-At-Arms (Idris Elba).

Come rivela anche il trailer, la squadra dei "buoni" non si limiterà tuttavia a questo trio, bensì includerà tutti i personaggi più iconici della serie animata originale, che qui viene citata anche grazie alla sua indimenticabile colonna sonora.