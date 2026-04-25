Xbox Helix supporterà Steam e altri store? La risposta di Asha Sharma è vaga e fa sorgere dubbi

Dalla lunga intervista di Stephen Totilo alla nuova CEO di Xbox Asha Sharma emerge anche una sorta di non-informazione su Xbox Helix che ha subito scatenato dei dubbi: si parla di una domanda sulla possibilità che la nuova console supporti Steam e altri store di terze parti, e sebbene la risposta della CEO sia estremamente vaga ha subito fatto emergere dubbi.

Prendendo in considerazione la questione della presenza di store di terze parti sulla prossima Xbox, citando in particolare Steve Allison di Epic Games Store, che aveva apertamente fatto riferimento alla possibilità che il negozio potesse essere presente sulla console, Totilo ha chiesto se Project Helix sia destinata ad avere un approccio in stile piattaforma aperta come ROG Xbox Ally.

Asha Sharma ha risposto semplicemente "Non ho preso parte a quelle conversazioni, dunque prenderemo le nostre decisioni d'ora in avanti come un team, con i nostri partner", aggiungendo che "condivideremo più informazioni quando potremo".