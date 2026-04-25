Xbox Helix supporterà Steam e altri store? La risposta di Asha Sharma è vaga e fa sorgere dubbi

Dalla lunga intervista di Stephen Totilo alla nuova CEO di Xbox Asha Sharma emerge anche una sorta di non-informazione su Xbox Helix che ha subito scatenato dei dubbi: si parla di una domanda sulla possibilità che la nuova console supporti Steam e altri store di terze parti, e sebbene la risposta della CEO sia estremamente vaga ha subito fatto emergere dubbi.
Prendendo in considerazione la questione della presenza di store di terze parti sulla prossima Xbox, citando in particolare Steve Allison di Epic Games Store, che aveva apertamente fatto riferimento alla possibilità che il negozio potesse essere presente sulla console, Totilo ha chiesto se Project Helix sia destinata ad avere un approccio in stile piattaforma aperta come ROG Xbox Ally.
Asha Sharma ha risposto semplicemente "Non ho preso parte a quelle conversazioni, dunque prenderemo le nostre decisioni d'ora in avanti come un team, con i nostri partner", aggiungendo che "condivideremo più informazioni quando potremo".
Un "no comment" visto con sospetto
L'affermazione di Asha Sharma di fatto non risponde alla domanda e si configura come il più classico dei "no comment", cosa piuttosto comprensibile considerando che si parla di una console ancora non presentata in via ufficiale e probabilmente ancora in piena fase di progettazione e sviluppo.
Tuttavia, per il fatto di aver fatto chiaramente capire di non aver preso parte a eventuali decisioni sulla questione e che possibili scelte in questo senso debbano essere discusse e confermate dal nuovo management, ha subito scatenato discussioni come se si trattasse di una sorta di smentita.
In verità, sembra una risposta piuttosto in linea con la posizione di una responsabile di divisione che è entrata in carica solo da alcuni mesi, dunque probabilmente si tratta solo di prendere tempo in attesa di un momento in cui certe informazioni più specifiche potranno essere divulgate.
L'idea che Xbox Helix possa consentire l'accesso a Steam e altri store è emersa in diverse voci di corridoio: il fatto che la nuova console sia destinata a far funzionare sia i giochi Xbox che PC sembra praticamente cosa certa, visto che rientra regolarmente nelle affermazioni ufficiali su Helix, ma la questione degli store finora è stata soprattutto una supposizione.
L'informazione più vicina a una possibile conferma della questione era venuta proprio da Allison, che aveva citato apertamente il fatto di discutere il possibile inserimento di Epic Games Store sulla prossima Xbox, ma al momento tutta la questione non ha ancora alcun riferimento ufficiale. Di recente è emerso che Xbox Helix avrà la tecnologia AMD Diamond, che dovrebbe essere esclusiva della piattaforma RDNA 5.