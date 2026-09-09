Dopo anni di sviluppo, Valheim è stato aggiornato alla versione 1.0

Dopo molti anni di sviluppo (considerate che è entrato in Accesso Anticipato a febbraio 2021), il survival Valheim è stato aggiornato alla versione 1.0 , che porta finalmente i giocatori verso il Deep North , l'ultimo grande bioma aggiunto al mondo di gioco. L'aggiornamento rappresenta un passaggio importante per il survival di Iron Gate, che accresce l'esperienza aggiungendo una quantità enorme di nuovi contenuti e interventi tecnici.

Tanta neve

Il Deep North introduce nuovi ambienti, luoghi da esplorare, creature e meccaniche. La neve, particolarmente abbondante nella nuova regione, deve essere rimossa prima di poter costruire, mentre ghiaccio e superfici congelate richiedono maggiore attenzione durante gli spostamenti. Nel mondo di gioco fanno inoltre la loro comparsa gli Jotun, impegnati in un'invasione che i giocatori dovranno cercare di fermare.

Tra le nuove meccaniche c'è anche il rampino, utile per superare più facilmente i dislivelli, mentre raggiungendo le zone più esterne di Valheim sarà possibile imbattersi in versioni alternative di alcuni biomi già conosciuti. Sono stati aggiunti anche dei misteriosi idoli, da portare alla Forgia del Potenziale per potenziare l'equipaggiamento.

Sul fronte dei contenuti, la versione 1.0 comprende:

il nuovo bioma Deep North ;

; oltre 40 nuove armi ;

; nuove bombe e munizioni;

4 nuovi set di armature , 2 mantelli e 2 monili;

, 2 mantelli e 2 monili; oltre 10 nuove creature ;

; oltre 80 nuovi elementi costruibili ;

; oltre 30 nuovi materiali per il crafting ;

; più di 20 nuovi alimenti ;

; nuove località, musica, eventi e meccaniche;

tasche potenziabili e nuovi obiettivi.

Tra le nuove creature spiccano Barka, Elaking, Eyeless One, Fallen Warrior, Gammeltroll, Hexen e Krigen, insieme a diverse varianti di Pulp. Il nuovo Moose può essere addomesticato e cavalcato, mentre tra le creature pacifiche troviamo anche cuccioli di alce e foche, oltre al boss Kall Fimbulbringer.

Molte anche le novità tecniche, tra l'upgrade del motore Unity, tante ottimizzazioni a tutti gli aspetti del gioco e all'uso di RAM e CPU. Rimane da vedere se sarà valsa la pena di aspettare così tanto. Considerando che Valheim era ottimo già in Accesso Anticipato, facile fare ipotesi.