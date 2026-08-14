No Man's Sky compie 10 anni: la storia della colonna sonora procedurale dei 65daysofstatic

Me lo ricordo come se fosse ieri. 9 agosto 2016, un giorno prima dell'uscita europea di No Man's Sky, videogioco che ho atteso come pochi altri, prima e dopo. Tra tutti i periodi di lancio, Hello Games aveva deciso di far debuttare il suo sconfinato universo procedurale proprio mentre ero in vacanza con la famiglia. In maniera totalmente fortuita, durante le mie avventure svedesi, mi imbattei in un negozio di videogiochi e lo vidi, proprio lì davanti a me, già in vendita. Pur non potendoci giocare per una settimana, pur sapendo che l'avrei dovuto trasportare con me in giro per la Svezia e poi su un volo low cost dentro un bagaglio che sarebbe stato trattato peggio di un sacco di patate lanciato sul retro di una camionetta, lo comprai. Ma non lo feci tanto perché attratto dal gameplay, dalla grafica o dalle promesse (o, almeno, non solo per quello).

Lo feci perché, qualche giorno prima, il 5 agosto, era uscita la colonna sonora ufficiale del videogioco e io, non resistendo, me l'ero sparata nelle orecchie per tutte e cinque le lunghe ore di volo. Col tempo scoprii che, in realtà, quella era solo una minuscola porzione del comparto musicale, sapientemente riarrangiata e cucita su misura dalla band britannica 65daysofstatic; una specie di album che racchiudeva l'essenza del lavoro svolto per l'opera di Hello Games in una chiave commercializzabile. Perché di commerciale, nell'epopea che li aveva tenuti impegnati per i precedenti tre anni, c'era ben poco.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la storia che ha portato alla creazione della colonna sonora procedurale di No Man's Sky.