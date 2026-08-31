Un Nintendo Direct sarebbe in arrivo a settembre per uno youtuber, che svela la possibile data

Secondo lo youtuber SwitchForce ci sarebbe un nuovo Nintendo Direct previsto a settembre, con tanto di possibile data già decisa e svelata dalla medesima fonte: l'evento di presentazione dedicato a Nintendo Switch 1 e Switch 2 dovrebbe avere luogo il 10 settembre.

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio e va dunque presa con tutta la cautela possibile, considerando che l'eventuale conferma potrebbe arrivare solo a poche ore dall'evento stesso, considerando quello che è ormai il normale modus operandi di Nintendo con il suo sistema di comunicazione al pubblico.

Non è chiaro, peraltro, se l'informazione derivi da una semplice supposizione di SwitchForce o si tratti di un leak di qualche tipo, dunque la questione al momento è sospesa in un ambito di vaghezza notevole.