Un Nintendo Direct sarebbe in arrivo a settembre per uno youtuber, che svela la possibile data

Secondo lo youtuber SwitchForce ci sarebbe un nuovo Nintendo Direct previsto a settembre, con tanto di possibile data già decisa e svelata dalla medesima fonte: l'evento di presentazione dedicato a Nintendo Switch 1 e Switch 2 dovrebbe avere luogo il 10 settembre.
Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio e va dunque presa con tutta la cautela possibile, considerando che l'eventuale conferma potrebbe arrivare solo a poche ore dall'evento stesso, considerando quello che è ormai il normale modus operandi di Nintendo con il suo sistema di comunicazione al pubblico.
Non è chiaro, peraltro, se l'informazione derivi da una semplice supposizione di SwitchForce o si tratti di un leak di qualche tipo, dunque la questione al momento è sospesa in un ambito di vaghezza notevole.
La tempistica avrebbe senso
Tuttavia, bisogna dire che il medesimo youtuber ha riportato informazioni corrette in passato, motivo per il quale possiamo prenderlo in considerazione, sebbene comunque con tutti i condizionali del caso.
Bisogna anche considerare che la tempistica potrebbe essere verosimile: già in passato si sono tenuti Nintendo Direct nel mese di settembre, e la casa di Kyoto ha sicuramente diverse novità di cui parlare in questo periodo.
Con il Tokyo Game Show alle porte ma senza una presenza estesa da parte di Nintendo e l'uscita ormai vicina di Fire Emblem: Fortune's Weave, un Nintendo Direct potrebbe trovare spazio in maniera appropriata in questa prima parte di settembre, considerando peraltro la necessità di presentare ulteriori novità in arrivo nei prossimi mesi.
Potrebbe essere ancora presto per mostrare qualcosa di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ma una presentazione più estesa sul gioco è certamente probabile tra fine estate e inizio autunno, dunque attendiamo eventuali informazioni al riguardo.