Dune: Awakening, lo abbiamo provato su PS5 Pro alla Gamescom 2026

È letteralmente impossibile, ma questo non ci ha impedito di andare a provare Dune: Awakening , dato che Funcom ha portato per la prima volta la versione PS5 Pro da giocare. Quindi, è vero che è stato impossibile immergersi nelle atmosfere di Arrakis, ma abbiamo potuto toccare con mano la conversione per console e chiacchierare un po' con gli sviluppatori, in modo da provare a capire non solo il "senso" di questa mossa, ma anche la direzione che il progetto vuole prendere.

Testare un MMO durante una fiera non è mai la scelta migliore, d'altra parte come è possibile carpire l'essenza di un gioco pensato per essere esperito con altre decine di persone e durare mesi, se non anni, in un'ora di tempo?

Il gameplay mostrato su PlayStation 5

La nostra prova ci ha consentito di osservare da vicino come gira Dune: Awakening sulle console di attuale generazione. La versione PS5 Pro mostrata offre due modalità grafiche: Performance, che punta a 60 fotogrammi al secondo con risoluzione dinamica, e Quality, ferma a 30 fotogrammi ma con una definizione dell'immagine più curata. Su PlayStation 5 Pro entrambe le modalità beneficiano di un upscaling fino al 4K e di una resa visiva superiore rispetto alla console base, con una risoluzione nativa più alta proprio in modalità Quality. Il gioco arriverà anche su Xbox Series X|S, sebbene i dettagli tecnici specifici per l'hardware Microsoft non siano ancora stati diffusi.

Poco sorprendentemente la nostra prova ha confermato la bontà della conversione. Se dal punto di vista grafico il gioco ha perso ben poco rispetto alla controparte PC (non si tratta, comunque, di una delle produzioni più spettacolari sul mercato, per natura stessa del genere), quello che ci interessava verificare era che tutto fosse al suo posto e che lo schema dei comandi funzionasse a dovere anche su gamepad, fermo restando che sarà possibile collegare mouse e tastiera anche alle console, per avere un'esperienza più classica.

Anche in questo caso tutto sembra funzionare a dovere: Funcom è uno studio veterano di MMO su console e lo stesso Dune era stato pensato in modo da non richiedere grossi grattacapi per essere gestito in maniera semplificata. Quello di Funcom, infatti, è un MMO atipico che, a partire dal 22 settembre, potrà essere giocato in single player. Si tratta di un'esperienza parallela a quella MMO: impedire di trasferire il personaggio dal single player ai server di gioco evita che qualcuno arrivi già iperlivellato online, svilendo in questo modo le fatiche degli altri.

I giocatori, infatti, potranno scegliere tra tre livelli di difficoltà preimpostati oppure calibrare singolarmente ogni parametro di gioco, dalla velocità di guadagno dell'esperienza alla resistenza dei nemici, fino al ritmo di raccolta delle risorse. Per mantenere il senso di competizione anche fuori dal multiplayer, il sistema Landsraad, che nella versione online simula lo scontro tra le fazioni per il controllo di Arrakis, sarà riprodotto anche in singolo tramite un'intelligenza artificiale che ne simula la dinamica.

Il deserto è senza dubbio uno degli ambienti più interessanti dell'MMO

Sempre in modalità single player sarà rivista anche la gestione del Deep Desert, la regione più profonda e pericolosa della mappa: qui la tempesta di Coriolis, che nell'MMO continua ad azzerare settimanalmente gli insediamenti dei giocatori, provocherà invece danni riparabili senza cancellare del tutto le strutture, lasciando in piedi sia gli edifici che i personaggi presenti nella zona.