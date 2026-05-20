L'aggiornamento 1.4 di Dune: Awakening aggiunge PvP opzionale, nuove zone e server personalizzati

Il survival Dune: Awakening è stato aggiornato alla versione 1.4 , che introduce nuove aree esplorabili, delle attività aggiuntive e vari strumenti di personalizzazione dell'esperienza di gioco.

Altre novità

L'update aggiunge inoltre la Old Quarry Testing Station, una nuova struttura affrontabile con difficoltà scalabile. Qui i giocatori dovranno confrontarsi con la dottoressa Jalanta, un nuovo boss dotato di meccaniche specifiche e nascosto all'interno del suo laboratorio segreto.

Sul fronte tecnico e gestionale, l'aggiornamento introduce la possibilità di ospitare autonomamente i battlegroup sui propri server. Gli utenti potranno modificare diverse impostazioni tramite file di configurazione, intervenendo su vari aspetti dell'esperienza, incluso il bilanciamento tra PvE e PvP. Sarà quindi possibile creare server completamente PvE o interamente PvP, anche se gli sviluppatori precisano che si tratta ancora di una funzione in evoluzione.

L'update consolida inoltre una delle modifiche introdotte recentemente: il PvP è ora completamente opzionale, lasciando ai giocatori maggiore libertà nel modo di affrontare Arrakis.

Gli sviluppatori chiariscono però che la versione 1.4 non rappresenta uno degli aggiornamenti "Chapter" principali, ma una release più contenuta in attesa di contenuti più ampi già in lavorazione. Oltre alla mappa Polar Cap già anticipata in precedenza, il team conferma l'arrivo di nuove funzionalità, ulteriori contenuti e la prosecuzione della storia principale. Per accompagnare il lancio dell'update, Dune: Awakening sarà disponibile su Steam con uno sconto del 40% dal 22 maggio al 1° giugno. Nello stesso periodo partirà anche l'evento community "Secrets of the Water Shippers", che inviterà i giocatori a completare il più possibile la Old Quarry Testing Station. Al raggiungimento di determinati obiettivi collettivi saranno sbloccate due varianti d'arma esclusive: la Vivisectionists Bone Saw e la Asteroid Harvester Maula Pistol.

Contestualmente debutta anche il DLC Water Wars, pacchetto dedicato ai Water Shippers e alla loro influenza sull'economia dell'acqua di Arrakis. Il contenuto aggiuntivo include nuovi parti per costruire, decorazioni, varianti per armature, armi, ornitotteri ed emote.

Nel dettaglio, il DLC contiene 52 pezzi per costruzioni, 18 decorazioni, varianti estetiche per tute distillanti e armature leggere e pesanti, oltre a skin per armi da mischia e a distanza. Completano il pacchetto una variante per lo Scout Ornithopter, nuove colorazioni e due emote.

L'aggiornamento 1.4 è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, mentre il DLC Water Wars viene proposto al prezzo di 9,99 euro oppure incluso nel Season Pass.