Moonlighter 2: The Endless Vault riceve un grande aggiornamento con i Bloblet da reclutare

L'update introduce nell'action roguelike il nuovo sistema dei compagni Blobet, che i giocatori possono ingaggiare per avere una mano a gestire il proprio negozio e ricevere anche dei bonus passivi .

11 bit studios e gli sviluppatori di Digital Sun hanno pubblicato nelle scorse ore "Blob-Life Balance" , il più grande aggiornamento mai realizzato finora per la versione in accesso anticipato di Moonlighter 2: The Endless Vault.

Facciamo la conoscenza dei Bloblet

Come spiegato dagli sviluppatori, i Bloblet sono piccoli compagni che appaiono durante le spedizioni alla ricerca di tesori. Portando a termine alcune attività dedicate si ottiene una nuova valuta, utilizzabile per "adottare" questi curiosi personaggi, ciascuno caratterizzato da un proprio stile e accessori. Una volta sistemati nella vostra bottega, una carezza al momento giusto garantirà un breve incremento al valore dei reperti, alle mance ricevute e ad altri bonus temporanei.

Le novità non finiscono qui. L'update introduce anche un Venditore di Animali, aggiunto al gruppo dei nuovi mercanti, mentre il negozio di Will può ora essere potenziato fino al livello 4, ampliando ulteriormente lo spazio disponibile. Durante le esplorazioni nei dungeon è inoltre possibile trovare nuove armi e accedere a un ramo Veleno, che aumenta i danni inflitti più a lungo rimangono avvelenati i nemici.

Per chi cerca una sfida maggiore arriva anche la modalità Molto Difficile, pensata per mettere alla prova anche gli avventurieri più esperti.

L'aggiornamento introduce inoltre la sesta sfida del Vault, che porta avanti la trama principale. Altri contenuti sono già in arrivo: la conclusione narrativa e la settima sfida debutteranno con la versione 1.0 prevista per quest'anno, insieme a ulteriori miglioramenti al negozio, al completamento del Codex interno e alle versioni console.