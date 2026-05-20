Discord completa l’introduzione della crittografia end-to-end su tutte le chiamate vocali e video per garantire maggiore privacy

Da questo momento, tutte le conversazioni audio e video effettuate su Discord sono protette dalla crittografia end-to-end, ad eccezione degli Stage Channels . Questo significa che i contenuti delle chiamate possono essere letti esclusivamente dai partecipanti coinvolti, impedendo a soggetti esterni, inclusa la stessa piattaforma, di accedere alle comunicazioni.

Discord ha annunciato di aver completato l'implementazione della crittografia end-to-end per tutte le chiamate vocali e video sulla piattaforma, segnando un importante passo avanti nella tutela della privacy degli utenti. Dopo un lavoro sviluppato nel corso di diversi anni, il servizio di comunicazione ha reso questa protezione disponibile in modo automatico , senza richiedere alcuna attivazione manuale.

La crittografia end-to-end è infatti uno dei sistemi di sicurezza più efficaci per garantire che informazioni personali, discussioni private e contenuti sensibili rimangano esclusivamente nelle mani degli utenti autorizzati.

Il caso Meta e la gestione agli antipodi di Discord

Meta ha rimosso la crittografia end-to-end dai messaggi diretti di Instagram, mentre TikTok ha comunicato che non prevede di introdurre la stessa tecnologia nei messaggi privati della propria piattaforma. Queste scelte hanno alimentato il dibattito sull'equilibrio tra sicurezza, controllo e facilità d'uso. Altre aziende, invece, continuano a investire nella protezione dei dati.

Con questa iniziativa, Discord si posiziona tra le piattaforme maggiormente impegnate nella tutela della privacy. Che cosa ne pensate? Siete degli assidui utilizzatori della piattaforma? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto.