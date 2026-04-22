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Microsoft anticipa una collaborazione tra Xbox Game Pass e Discord

Microsoft accende la curiosità della community anticipando una nuova collaborazione tra Discord e Xbox Game Pass, lasciando intendere l'arrivo di funzioni o vantaggi inediti per gli abbonati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/04/2026
Pubblicità di Xbox Game Pass

Microsoft Gaming ha annunciato l'arrivo, nel prossimo futuro, di una nuova collaborazione tra Xbox e Discord. I dettagli non sono ancora stati svelati, ma il messaggio condiviso dalla CEO Asha Sharma lascia intendere che la partnership sarà strettamente legata al Game Pass.

"Da anni Xbox e Discord collaborano per rendere più facile per i giocatori connettersi, chattare e giocare su diversi dispositivi", ha scritto Sharma su X. "Ci uniamo di nuovo mentre continuiamo a rendere Game Pass più flessibile per i nostri giocatori. Alcuni di voi potrebbero iniziare a vedere del codice in giro, e condivideremo presto maggiori dettagli con tutti voi".

Nuovi vantaggi per gli abbonati o un bundle dedicato?

Sharma non è entrata nel merito, ma il riferimento alla flessibilità del Game Pass ha subito acceso le speculazioni: molti si aspettano un qualche tipo di beneficio aggiuntivo per gli abbonati, magari legato a Discord Nitro. Non sarebbe una novità assoluta: già ora gli utenti Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare un mese gratuito di Nitro. La nuova collaborazione potrebbe quindi tradursi in un'integrazione più profonda o in funzionalità esclusive per gli abbonati.

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Ulteriori dettagli potrebbero arrivare presto, soprattutto considerando che la CEO ha lasciato intendere l'imminente avvio dei test interni. La tempistica, inoltre, è interessante: l'annuncio arriva a meno di 24 ore dalla riduzione di prezzo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, e in un momento in cui circolano rumor insistenti su un possibile piano di abbonamento modulare. Da tempo, infine, si parla anche di bundle tra Game Pass e servizi di terze parti come Netflix.

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