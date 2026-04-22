Microsoft anticipa una collaborazione tra Xbox Game Pass e Discord

Microsoft Gaming ha annunciato l'arrivo, nel prossimo futuro, di una nuova collaborazione tra Xbox e Discord. I dettagli non sono ancora stati svelati, ma il messaggio condiviso dalla CEO Asha Sharma lascia intendere che la partnership sarà strettamente legata al Game Pass.

"Da anni Xbox e Discord collaborano per rendere più facile per i giocatori connettersi, chattare e giocare su diversi dispositivi", ha scritto Sharma su X. "Ci uniamo di nuovo mentre continuiamo a rendere Game Pass più flessibile per i nostri giocatori. Alcuni di voi potrebbero iniziare a vedere del codice in giro, e condivideremo presto maggiori dettagli con tutti voi".