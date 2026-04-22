Xbox Game Pass potrebbe permettere ai giocatori di creare il proprio abbonamento personalizzato

Come oramai saprete tutti, Xbox Game Pass è calato di prezzo e ha rimosso Call of Duty dall'abbonamento al D1, una mossa comprensibile per la dirigenza di Microsoft. Secondo le voci di corridoio, però, non è l'unica novità in arrivo per il servizio.

Jez Corden di WindowsCentral ha infatti indicato che il piano della compagnia di Redmond è di rendere sul lungo termine Xbox Game Pass un abbonamento più flessibile.