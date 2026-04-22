Xbox Game Pass potrebbe permettere ai giocatori di creare il proprio abbonamento personalizzato

Come oramai saprete tutti, Xbox Game Pass è calato di prezzo e ha rimosso Call of Duty dall'abbonamento al D1, una mossa comprensibile per la dirigenza di Microsoft. Secondo le voci di corridoio, però, non è l'unica novità in arrivo per il servizio.
Jez Corden di WindowsCentral ha infatti indicato che il piano della compagnia di Redmond è di rendere sul lungo termine Xbox Game Pass un abbonamento più flessibile.
Come funzionerebbe il nuovo Xbox Game Pass
Secondo WindowsCentral, una delle opzioni prese in considerazione da Microsoft per Xbox Game Pass è dare la possibilità ai giocatori di creare il proprio piano di abbonamento personalizzato. In altre parole, si potrebbe scegliere quali parti del servizio si vogliano includere e pagare a seconda di quanto si vuole utilizzare: ad esempio si potrebbe rimuovere Xbox Cloud Gaming o Fortnite Crew per abbassare il prezzo, oppure aggiungere altri servizi a seconda delle proprie necessità.
In generale, i rumor su Xbox Game Pass indicano che Microsoft sta lavorando su molteplici idee. Si è infatti parlato di un abbonamento (nome in codice Triton) che includerebbe solo i giochi first party, ovvero dei team di Microsoft.
Inoltre, si è parlato di un altro piano (nome in codice Duet) che includerebbe oltre ai vantaggi gaming anche un abbonamento a Netflix. I dataminer hanno anche trovato dei riferimenti al fatto che questi piani di abbonamento includerebbero anche l'accesso a Xbox Game Pass a tempo limitato su base mensile.
Ovviamente, anche ammesso che tutto questo sia vero, è possibile che Microsoft metta da parte queste idee per qualcosa di nuovo, oppure per continuare con l'attuale struttura del servizio in abbonamento.
Ricordiamo infine che Xbox Game Pass ha svelato il secondo gruppo di giochi di aprile 2026 per PC, console e cloud.