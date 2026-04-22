Allarme batteria per i Google Pixel: l'aggiornamento di aprile causa un drain anomalo su modelli 9 Pro e 10 Pro

Il mese di aprile 2026 si sta rivelando particolarmente amaro per i possessori di smartphone Google Pixel. Quello che doveva essere un normale aggiornamento di sicurezza e ottimizzazione si è trasformato in un incubo per l'autonomia dei dispositivi, colpendo in modo trasversale diverse generazioni, dai modelli Pixel 8 Pro fino agli ultimi nati Pixel 9 Pro e Pixel 10 Pro.
Le segnalazioni, iniziate in sordina pochi giorni dopo il rilascio del firmware, sono esplose nelle ultime ore su piattaforme come Reddit e nei forum ufficiali di supporto. La situazione descritta dagli utenti è drastica: smartphone che precedentemente coprivano l'intera giornata lavorativa senza difficoltà si ritrovano ora con la batteria esaurita dopo pochissime ore di utilizzo.
Le analisi tecniche condotte sulla batteria dei Google Pixel
Le analisi tecniche condotte dai membri più esperti della community hanno evidenziato un comportamento anomalo del processore. Il problema sembrerebbe risiedere nei cosiddetti "wakeups" della CPU: il processore, invece di entrare in stato di riposo quando il telefono è in standby, viene continuamente "svegliato" da processi in background non identificati.
Questo significa che il dispositivo consuma energia come se fosse in uso attivo anche mentre si trova in tasca o sul tavolo con lo schermo spento. Un dato allarmante riguarda il fatto che il fenomeno persista anche in modalità aereo, suggerendo che il bug sia annidato nel cuore del sistema operativo o nella gestione dei processi di sistema, piuttosto che in un modulo di connettività difettoso.
Come ha risposto Google al problema della batteria sui Pixel?
Google ha risposto ufficialmente confermando di aver preso in carico le segnalazioni e ha aperto un thread dedicato sul proprio sistema di tracciamento dei bug, che ha già raccolto centinaia di testimonianze e file di log inviati dagli utenti. Nonostante il riconoscimento del problema, non è ancora stata rilasciata una patch correttiva.
Pixel phones hit with battery drain issue, Google investigating
by u/thewhippersnapper4 in GooglePixel
Nel frattempo, l'unica soluzione parziale sembra essere l'utilizzo dello smartphone in modalità provvisoria, una condizione che però limita drasticamente le funzionalità intelligenti che rendono i Pixel dispositivi unici.