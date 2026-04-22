Allarme batteria per i Google Pixel: l'aggiornamento di aprile causa un drain anomalo su modelli 9 Pro e 10 Pro

Il mese di aprile 2026 si sta rivelando particolarmente amaro per i possessori di smartphone Google Pixel. Quello che doveva essere un normale aggiornamento di sicurezza e ottimizzazione si è trasformato in un incubo per l'autonomia dei dispositivi, colpendo in modo trasversale diverse generazioni, dai modelli Pixel 8 Pro fino agli ultimi nati Pixel 9 Pro e Pixel 10 Pro.

Le segnalazioni, iniziate in sordina pochi giorni dopo il rilascio del firmware, sono esplose nelle ultime ore su piattaforme come Reddit e nei forum ufficiali di supporto. La situazione descritta dagli utenti è drastica: smartphone che precedentemente coprivano l'intera giornata lavorativa senza difficoltà si ritrovano ora con la batteria esaurita dopo pochissime ore di utilizzo.