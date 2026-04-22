Il trailer di lancio di Tides of Tomorrow conferma che è disponibile da oggi

Tides of Tomorrow è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo conferma l'interessante trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Digixart, che ci introduce alla storia e ai personaggi di questa originale avventura.

Il gioco è infatti ambientato in uno scenario "plasticpunk", un mondo condannato dalla diffusione delle microplastiche in mare, che hanno portato alla comparsa di una piaga conosciuta come plastemia, che sta decimando ciò che resta della popolazione.

Al comando di un Tidewalker, una figura avvolta dal mistero e dotata della capacità di avere visioni legate ai suoi simili, dovremo entrare in contatto con alcuni personaggi nel tentativo di capire se esiste la possibilità di trovare una cura per questo male.

La peculiarità di Tides of Tomorrow risiede nella meccanica dello Story-Link, una sorta di multiplayer asincrono che ci vedrà seguire le azioni di altri giocatori che ci hanno preceduto, con tutto ciò che ne consegue.