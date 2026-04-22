Il monitor da gaming ASUS ROG Strix OLED è al minimo storico su Amazon: 27", refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di 0,3 ms

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare prezzo del monitor da gaming ASUS ROG Strix OLED: lo sconto attivo è del 21% per un costo finale d'acquisto di 419€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: L'ASUS ROG Strix OLED è un monitor progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza visiva immersiva, pensato in particolare per giocatori competitivi e professionisti dell'eSport. Con una diagonale da 27 pollici e risoluzione Quad HD (2560 x 1440), garantisce immagini nitide e dettagliate.
Ulteriori dettagli sul monitor
Uno dei punti di forza principali è la frequenza di aggiornamento da 240 Hz, che assicura una fluidità eccezionale anche nei titoli più veloci. A questo si aggiunge un tempo di risposta estremamente ridotto fino a 0,3 ms, che contribuisce a eliminare ritardi e sfocature durante le azioni più rapide.
La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) riduce ulteriormente il ghosting e le sfocature di movimento, mantenendo l'immagine sempre chiara anche a frame rate elevati. Questo rende il monitor particolarmente adatto ai giochi competitivi dove la precisione visiva è fondamentale.
Attraverso il software ASUS DisplayWidget Center, gli utenti possono accedere facilmente alle funzioni OLED Care Pro e regolare le impostazioni del monitor direttamente con il mouse. Il monitor integra anche la tecnologia ROG Gaming AI, che utilizza funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di gioco.