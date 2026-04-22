Il monitor da gaming ASUS ROG Strix OLED è al minimo storico su Amazon: 27", refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di 0,3 ms

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare prezzo del monitor da gaming ASUS ROG Strix OLED: lo sconto attivo è del 21% per un costo finale d'acquisto di 419€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: L'ASUS ROG Strix OLED è un monitor progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza visiva immersiva, pensato in particolare per giocatori competitivi e professionisti dell'eSport. Con una diagonale da 27 pollici e risoluzione Quad HD (2560 x 1440), garantisce immagini nitide e dettagliate.