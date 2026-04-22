La data di uscita di The Blood of Dawnwalker verrà rivelata durante un evento speciale

Rebel Wolves e Bandai Namco annunceranno la data di uscita di The Blood of Dawnwalker nel corso di un evento speciale dedicato al gioco, che verrà trasmesso il 28 aprile a partire dalle 18.00, ora italiana.
"Ci stiamo man mano avvicinando al traguardo più importante del nostro percorso di sviluppo durato quattro anni: il lancio di The Blood of Dawnwalker, il primo capitolo della nostra saga dark fantasy originale", ha dichiarato il game director Konrad Tomaszkiewicz.
"A nome dell'intero studio di Rebel Wolves vorrei invitare tutti i giocatori all'imminente streaming, durante cui non solo sarà possibile conoscere la data di uscita dell'avventura ambientata a Vale Sangora, ma si potranno anche scoprire le novità del gameplay."
Si tratta di cambiamenti "che abbiamo implementato nel corso degli ultimi mesi, con una particolare attenzione per quanto concerne le attività legate all'open world del gioco", ha concluso Tomaszkiewicz.
Un gameplay ottimizzato
Rispetto alla versione di The Blood of Dawnwalker che abbiamo visto in anteprima durante la scorsa Gamescom, il gioco finale includerà dunque delle ottimizzazioni lato gameplay pensate in particolare per rendere più coinvolgenti le attività dell'open world.
Si tratta di novità che non vediamo l'ora di scoprire, ansiosi come siamo di immergerci nell'Europa del quattordicesimo secolo oscura e misteriosa che fa da sfondo all'avventura sviluppata da Rebel Wolves.
Come detto, l'appuntamento con la presentazione dedicata a The Blood of Dawnwalker è fissato alle 18.00 del 28 aprile.