Apple supera Samsung nel mercato smartphone: iPhone 17 spinge Cupertino al primo posto anche nel Q1 2026

Il mercato globale degli smartphone ha iniziato il 2026 con un nuovo cambio al vertice nel confronto anno su anno. Apple ha superato Samsung Electronics e si è aggiudicata il primo posto per quota di mercato nel primo trimestre del 2026. Il risultato arriva in una fase non semplice per il settore. Le spedizioni mondiali sono diminuite del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025, frenate dalla carenza di chip di memoria e da una domanda più debole in diverse aree del mondo.

Nonostante questo scenario, Apple è riuscita a crescere e a migliorare la propria posizione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, sostenuta dalle vendite della gamma iPhone 17 e da una gestione della catena produttiva più efficace rispetto a molti concorrenti.