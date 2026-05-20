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Apple supera Samsung nel mercato smartphone: iPhone 17 spinge Cupertino al primo posto anche nel Q1 2026

Apple conquista la leadership mondiale nei primi tre mesi del 2026 con il 21% del mercato smartphone, mentre Samsung scende al secondo posto in un trimestre dove storicamente ha sempre dominato.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   20/05/2026
iPhone 17

Il mercato globale degli smartphone ha iniziato il 2026 con un nuovo cambio al vertice nel confronto anno su anno. Apple ha superato Samsung Electronics e si è aggiudicata il primo posto per quota di mercato nel primo trimestre del 2026. Il risultato arriva in una fase non semplice per il settore. Le spedizioni mondiali sono diminuite del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025, frenate dalla carenza di chip di memoria e da una domanda più debole in diverse aree del mondo.

Nonostante questo scenario, Apple è riuscita a crescere e a migliorare la propria posizione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, sostenuta dalle vendite della gamma iPhone 17 e da una gestione della catena produttiva più efficace rispetto a molti concorrenti.

Apple al 21%, Samsung segue al 20%

Nel primo trimestre del 2026 Apple ha raggiunto una quota del 21% del mercato mondiale degli smartphone, in aumento del 9% su base annua. È la prima volta che l'azienda di Cupertino conquista la vetta nel primo trimestre, un periodo storicamente favorevole a Samsung. Il gruppo coreano si è fermato al 20%, mantenendo volumi sostanzialmente stabili grazie al buon riscontro ottenuto dalla serie Samsung Galaxy S26.

Come sono cambiate le quote di mercato per gli smartphone negli ultimi 18 mesi
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Alle spalle dei due leader si posizionano Xiaomi con l'11%, OPPO con il 10% e vivo con il 7%. I marchi minori, nel complesso, rappresentano il 28% del mercato.

Nonostante le difficoltà nella produzione dell'iPhone pieghevole, Apple guarda anche all'iPad Fold Nonostante le difficoltà nella produzione dell’iPhone pieghevole, Apple guarda anche all’iPad Fold

L'America Latina è stata l'unica regione a registrare una crescita, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. A favorire il risultato sono stati tassi di cambio più favorevoli, l'espansione di Motorola e HONOR e il ritorno di Apple in Argentina. In Europa le spedizioni sono invece diminuite del 6%, penalizzate da un clima di maggiore prudenza da parte dei consumatori e da un ciclo di sostituzione meno vivace. L'Asia-Pacifico ha interrotto una lunga fase di crescita con un calo del 3%.

Il Medio Oriente e l'Africa hanno registrato la contrazione più marcata, pari al 7%. Anche il conflitto tra Iran e Israele ha avuto un impatto logistico, seppur limitato soprattutto a ritardi temporanei nelle consegne. Tra i marchi in espansione si distingue HONOR, che ha registrato una crescita del 31% su base annua grazie all'espansione internazionale e a una strategia commerciale aggressiva.

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