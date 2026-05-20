Apple supera Samsung nel mercato smartphone: iPhone 17 spinge Cupertino al primo posto anche nel Q1 2026

Il mercato globale degli smartphone ha iniziato il 2026 con un nuovo cambio al vertice nel confronto anno su anno. Apple ha superato Samsung Electronics e si è aggiudicata il primo posto per quota di mercato nel primo trimestre del 2026. Il risultato arriva in una fase non semplice per il settore. Le spedizioni mondiali sono diminuite del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025, frenate dalla carenza di chip di memoria e da una domanda più debole in diverse aree del mondo.
Nonostante questo scenario, Apple è riuscita a crescere e a migliorare la propria posizione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, sostenuta dalle vendite della gamma iPhone 17 e da una gestione della catena produttiva più efficace rispetto a molti concorrenti.
Apple al 21%, Samsung segue al 20%
Nel primo trimestre del 2026 Apple ha raggiunto una quota del 21% del mercato mondiale degli smartphone, in aumento del 9% su base annua. È la prima volta che l'azienda di Cupertino conquista la vetta nel primo trimestre, un periodo storicamente favorevole a Samsung. Il gruppo coreano si è fermato al 20%, mantenendo volumi sostanzialmente stabili grazie al buon riscontro ottenuto dalla serie Samsung Galaxy S26.
Alle spalle dei due leader si posizionano Xiaomi con l'11%, OPPO con il 10% e vivo con il 7%. I marchi minori, nel complesso, rappresentano il 28% del mercato.
L'America Latina è stata l'unica regione a registrare una crescita, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. A favorire il risultato sono stati tassi di cambio più favorevoli, l'espansione di Motorola e HONOR e il ritorno di Apple in Argentina. In Europa le spedizioni sono invece diminuite del 6%, penalizzate da un clima di maggiore prudenza da parte dei consumatori e da un ciclo di sostituzione meno vivace. L'Asia-Pacifico ha interrotto una lunga fase di crescita con un calo del 3%.
Il Medio Oriente e l'Africa hanno registrato la contrazione più marcata, pari al 7%. Anche il conflitto tra Iran e Israele ha avuto un impatto logistico, seppur limitato soprattutto a ritardi temporanei nelle consegne. Tra i marchi in espansione si distingue HONOR, che ha registrato una crescita del 31% su base annua grazie all'espansione internazionale e a una strategia commerciale aggressiva.
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