Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D cala di prezzo su AliExpress: applica il codice sconto dedicato e risparmia sull'acquisto

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Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D rappresenta una soluzione di fascia alta pensata principalmente per il gaming e per prestazioni elevate in ambito desktop. Basato sull'architettura Zen 5, questo processore dispone di 8 core e 16 thread, offrendo un equilibrio tra potenza di calcolo e gestione efficiente dei carichi di lavoro multitasking.
Ulteriori dettagli sul processore
Uno dei suoi elementi distintivi è l'ampia dotazione di cache, che raggiunge un totale di 104 MB tra L2 e L3, resa possibile dalla tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione. Questa caratteristica migliora sensibilmente le prestazioni nei videogiochi, riducendo la latenza e aumentando la velocità di accesso ai dati.
Il Ryzen 7 9850X3D è in grado di raggiungere una frequenza massima in boost fino a 5,6 GHz, garantendo una reattività elevata e prestazioni single-core particolarmente solide. Questo lo rende ideale per titoli competitivi e applicazioni che richiedono tempi di risposta rapidi.
Il TDP è fissato a 120W, indicando un consumo energetico bilanciato rispetto alle prestazioni offerte. Il processore utilizza il socket AM5, assicurando compatibilità con le piattaforme più recenti di AMD.
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