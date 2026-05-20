Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D cala di prezzo su AliExpress: applica il codice sconto dedicato e risparmia sull'acquisto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'interessante opportunità di risparmiare sull'acquisto del processore AMD Ryzen 7 9850X3D: con l'applicazione del codice ITSS60 si ottiene uno sconto di 60€ per un costo finale di 417,10€. La spedizione è prevista tra il 23 maggio e l'1 giugno. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D rappresenta una soluzione di fascia alta pensata principalmente per il gaming e per prestazioni elevate in ambito desktop. Basato sull'architettura Zen 5, questo processore dispone di 8 core e 16 thread, offrendo un equilibrio tra potenza di calcolo e gestione efficiente dei carichi di lavoro multitasking.