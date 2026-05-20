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Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D cala di prezzo su AliExpress: applica il codice sconto dedicato e risparmia sull'acquisto

Su AliExpress, oggi, è disponibile la possibilità di risparmiare sul processore AMD Ryzen 7 9850X3D con l'applicazione di un codice sconto dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/05/2026
Processore AMD Ryzen 7 9850X3D

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'interessante opportunità di risparmiare sull'acquisto del processore AMD Ryzen 7 9850X3D: con l'applicazione del codice ITSS60 si ottiene uno sconto di 60€ per un costo finale di 417,10€. La spedizione è prevista tra il 23 maggio e l'1 giugno. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D rappresenta una soluzione di fascia alta pensata principalmente per il gaming e per prestazioni elevate in ambito desktop. Basato sull'architettura Zen 5, questo processore dispone di 8 core e 16 thread, offrendo un equilibrio tra potenza di calcolo e gestione efficiente dei carichi di lavoro multitasking.

Ulteriori dettagli sul processore

Uno dei suoi elementi distintivi è l'ampia dotazione di cache, che raggiunge un totale di 104 MB tra L2 e L3, resa possibile dalla tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione. Questa caratteristica migliora sensibilmente le prestazioni nei videogiochi, riducendo la latenza e aumentando la velocità di accesso ai dati.

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Il Ryzen 7 9850X3D è in grado di raggiungere una frequenza massima in boost fino a 5,6 GHz, garantendo una reattività elevata e prestazioni single-core particolarmente solide. Questo lo rende ideale per titoli competitivi e applicazioni che richiedono tempi di risposta rapidi.

Il TDP è fissato a 120W, indicando un consumo energetico bilanciato rispetto alle prestazioni offerte. Il processore utilizza il socket AM5, assicurando compatibilità con le piattaforme più recenti di AMD.

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