Samsung Galaxy S26 continua a volare nelle vendite, ma quanto durerà?

Il risultato appare particolarmente rilevante perché arriva in una fase in cui diversi produttori cinesi stanno mostrando segnali di debolezza sui mercati internazionali.

Il dato suggerisce che la nuova gamma top di Samsung abbia incontrato un interesse significativo, almeno nella fase iniziale della commercializzazione. Anche considerando tutte le vendite di smartphone del marchio nello stesso periodo, Samsung ha segnato una crescita del 5% rispetto al lancio dei Galaxy S25.

La serie Samsung Galaxy S26 ha registrato un avvio commerciale più forte rispetto alla generazione precedente. Secondo i dati diffusi da Counterpoint Research, le vendite cumulative dei nuovi smartphone nelle prime sei settimane dal lancio sono risultate superiori del 15% rispetto a quelle della serie Samsung Galaxy S25 nello stesso periodo del 2025.

Galaxy S26 Ultra è il modello che spinge la crescita

A sostenere la performance della nuova gamma è sempre il Samsung Galaxy S26 Ultra. In Europa, secondo Counterpoint Research, questo modello ha raggiunto la quota più alta mai registrata da una versione Ultra all'interno della famiglia Galaxy S.

Il confronto nelle vendite delle prime sei settimane dei modelli S25 e S26 di Samung

Uno dei fattori che avrebbe favorito il dispositivo è l'assenza di aumenti di prezzo rispetto al Galaxy S25 Ultra, a fronte dell'introduzione della funzione Privacy Display, che limita la visibilità dello schermo da angolazioni laterali. Le vendite sono state particolarmente solide nei mercati premium, come Stati Uniti e Corea del Sud, dove il pubblico è generalmente più ricettivo verso le funzioni basate sull'IA e dove il peso degli operatori telefonici nelle vendite resta elevato.

Non tutte le aree geografiche hanno però reagito allo stesso modo. In Cina e Giappone la domanda iniziale è risultata inferiore a quella della generazione precedente. Secondo gli analisti, in questi mercati incidono maggiormente la sensibilità al prezzo, la concorrenza dei marchi locali e la preferenza per ecosistemi consolidati.

Nonostante queste difficoltà, la serie Galaxy S26 è riuscita a chiudere le prime settimane con un bilancio globale positivo, compensando la debolezza asiatica con risultati migliori in Nord America ed Europa. Counterpoint segnala però un rallentamento a partire dalla sesta settimana di disponibilità. Questo solleva dubbi sulla capacità della gamma di mantenere il ritmo iniziale.

L'Associate Director Jan Stryjak, che supervisiona il mercato europeo, ha aggiunto: "Il forte slancio delle vendite della serie Galaxy S26 nelle prime quattro settimane in Europa è stato trainato dal Galaxy S26 Ultra, che ha registrato la quota più alta di sempre all'interno del portfolio della serie S di Samsung nella regione. Grazie all'assenza di aumenti di prezzo rispetto all'S25 Ultra e all'introduzione dell'impressionante Privacy Display, le vendite dello smartphone top di gamma sono aumentate significativamente rispetto alla generazione precedente".

"Tuttavia", ha aggiunto, "sebbene le vendite della serie S26 rimangano leggermente superiori a quelle dell'S25 alla sesta settimana di disponibilità in Europa, il peggioramento del clima macroeconomico a causa del conflitto in Medio Oriente sta iniziando a farsi sentire. Sarà importante monitorare le prossime due o tre settimane per vedere se il Galaxy S26 Ultra riuscirà a mantenere la sua popolarità nella regione".