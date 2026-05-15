PS5 sta testando una nuova funzione per la schermata di Benvenuto, per mostrare i giochi più popolari

Sony è sempre al lavoro su qualche piccola novità e la sezione Benvenuto di PS5 è spesso il soggetto principale delle modifiche. Ora, secondo un nuovo video del canale YouTube Mystic (che vanta 825.000 iscritti), pare che sia in arrivo proprio un nuovo Widget .

Il nuovo Widget di PlayStation 5

Un numero limitato di persone sta avendo accesso a un nuovo Widget che può essere posizionato nella sezione Benvenuto di PS5, pensato per mostrare i giochi più in voga in questo momento nella propria nazione.

La funzione è chiamata "Trending Now in Your Country (Beta)" (Di tendenza ora nella tua nazione) e permette di scorrere tra una serie di finestre che mettono in mostra i giochi più giocati del momento. Gli esempi visibili nel video permettono di capire che il Widget segnalerà in percentuale l'aumento di match o di ore giocate.

Chiaramente questo tipo di funzione tenderà a mostrare soprattutto i giochi multigiocatore del momento, oltre a qualche saltuario gioco single player di enorme successo appena pubblicato o in offerta. È però un ottimo modo per scoprire quali sono i giochi di tendenza e, supponiamo, invogliare gli utenti a comprarli.

Cosa ne pensate di questo Widget? Vi intriga oppure non vi interessa? Vi segnaliamo infine che sono stati annunciati i giochi di maggio per PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium.