Il roguelite Moonlighter 2: The Endless Vault ritarda di circa un mese: ecco la nuova data di uscita

Moonlighter 2: The Endless Vault è stato rimandato: precedentemente previsto per la fine di questo mese, l'opera ha ora una nuova data di uscita: 19 novembre 2025 in versione Accesso Anticipato per PC tramite Steam e Microsoft Store.
Ricordiamo che Moonlighter 2: The Endless Vault è sviluppato da Digital Sun ed è edito da 11 bit studios, che spiegano: "Pur comprendendo che prolungare l'attesa non sia la notizia migliore, abbiamo una piccola sorpresa per voi! Abbiamo in programma di organizzare dei playtest chiusi su Steam e tramite Microsoft Store, che vi consentiranno di provare alcune delle modifiche che abbiamo implementato nel gioco sulla base dei vostri feedback. Maggiori dettagli saranno disponibili molto presto! Apprezziamo sinceramente la vostra pazienza e comprensione. Considerate questo tempo in più come un'occasione per affilare le vostre spade, rifornire le vostre scorte e prepararvi alle avventure che vi attendono."
Che gioco è Moonlighter 2: The Endless Vault
Moonlighter 2: The Endless Vault è un gioco d'azione e di ruolo con meccaniche da roguelite. Noi vestiamo i panni di un mercante che deve gestire un negozio, ma come rifornirlo? Ovviamente andando a esplorare una serie di dungeon veramente molto pericolosi che sono però anche densi di bottino.
Dobbiamo quindi esplorare diverse dimensioni, ottenere oggetti e dare sempre più valore al nostro negozio, guadagnando sempre di più man mano che i giorni avanzano. Si tratta bene o male della stessa idea del primo capitolo, ma il secondo propone una netta differenza: si passa da un gioco 2D a uno 3D, con visuale dall'alto.
Dovremo anche investire il nostro denaro nel nostro villaggio, così che esso possa prosperare insieme a noi per poi farci ottenere armi migliori, armature e altri potenziamenti utili per sopravvivere più facilmente nelle aree pericolose. Il vantaggio di supportare il villaggio è anche che arriveranno sempre più persone (e quindi clienti per noi!) e l'economia migliorerà e ci farà guadagnare sempre di più.
