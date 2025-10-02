Apple punta agli occhiali intelligenti e sospende lo sviluppo del Vision Pro più leggero

Priorità agli occhiali intelligenti

Nonostante le voci su una versione più economica e leggera del Vision Pro, ovvero un modello Vision Air, il team è ora totalmente concentrato sugli occhiali smart. A riportare queste informazioni è Bloomberg: pare infatti che Apple voglia accelerare lo sviluppo degli occhiali intelligenti. Chiaramente si tratta di un progetto "attivo" da un po', ma l'azienda ha deciso di accelerarne lo sviluppo considerando il successo di altri prodotti, ad esempio Meta.

I nuovi occhiali di Apple potrebbero essere presentati il prossimo anno, per poi essere resi disponibili ufficialmente nel 2027. Dovrebbero includere funzioni basate sull'IA, microfoni e fotocamere, ma non sarà previsto un display (Apple sta tuttavia sviluppando un altro modello che ne includerà uno).

Discorso diverso per i Meta Ray-Ban Display annunciati di recente, che includono in una delle lenti un display a colori ad alta risoluzione, in grado di visualizzare anche messaggi o foto, nonché informazioni da parte di Meta AI. Ovviamente lo sviluppo di una versione più leggera del Vision Pro è ancora tra i piani di Apple, ma è stato momentaneamente sospeso.