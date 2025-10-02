Apple punta agli occhiali intelligenti e sospende lo sviluppo del Vision Pro più leggero

Secondo alcune indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di accantonare lo sviluppo della versione più leggera ed economica del Vision Pro. L'azienda di Cupertino vorrebbe infatti concentrare le proprie risorse sugli occhiali intelligenti, in modo da competere con Meta. In ogni caso, però, bisognerà attendere.
Priorità agli occhiali intelligenti
Nonostante le voci su una versione più economica e leggera del Vision Pro, ovvero un modello Vision Air, il team è ora totalmente concentrato sugli occhiali smart. A riportare queste informazioni è Bloomberg: pare infatti che Apple voglia accelerare lo sviluppo degli occhiali intelligenti. Chiaramente si tratta di un progetto "attivo" da un po', ma l'azienda ha deciso di accelerarne lo sviluppo considerando il successo di altri prodotti, ad esempio Meta.
I nuovi occhiali di Apple potrebbero essere presentati il prossimo anno, per poi essere resi disponibili ufficialmente nel 2027. Dovrebbero includere funzioni basate sull'IA, microfoni e fotocamere, ma non sarà previsto un display (Apple sta tuttavia sviluppando un altro modello che ne includerà uno).
Discorso diverso per i Meta Ray-Ban Display annunciati di recente, che includono in una delle lenti un display a colori ad alta risoluzione, in grado di visualizzare anche messaggi o foto, nonché informazioni da parte di Meta AI. Ovviamente lo sviluppo di una versione più leggera del Vision Pro è ancora tra i piani di Apple, ma è stato momentaneamente sospeso.
Occhiali con diverse montature e opzioni
Proprio come Meta, anche Apple ha intenzione di presentare occhiali intelligenti con diverse opzioni di materiali e montature. Tuttavia, arriveranno comunque in ritardo sul mercato, mentre altri concorrenti avanzano a passi da gigante. Ovviamente restiamo in attesa di eventuali informazioni ufficiali.
E voi cosa pensate di questi prodotti? Credete possano essere effettivamente utili e, soprattutto, sareste disposti ad acquistarli? Fatecelo sapere nei commenti.