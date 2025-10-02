Ubisoft e Guerrilla si congratulano per il lancio di Ghost of Yotei

Sucker Punch ha ricevuto le congratulazioni di Guerrilla Games e Ubisoft per il lancio di Ghost of Yotei: l'attesa esclusiva PlayStation è disponibile a partire da oggi e porta alta la bandiera delle esperienze narrative a base single player.

Il messaggio che arriva dal profilo ufficiale di Assassin's Creed è chiaro: "Congratulazioni a Sucker Punch per il lancio di Ghost of Yotei: non vediamo l'ora di poter dare inizio alla caccia - da un'eroina vendicativa all'altra."

Atsu e Naoe, la protagonista femminile di Assassin's Creed Shadows, condividono in effetti parecchie cose: sono entrambe abili guerriere sullo sfondo del Giappone feudale ed entrambe sono determinate a portare a termine una missione di vendetta.

Il messaggio di Guerrilla Games punta invece a sottolineare la vicinanza fra protagoniste: "Ai nostri cari amici di Sucker Punch, congratulazioni per il lancio di Ghost of Yotei! Aloy e Atsu condividono il fuoco e oggi noi siamo qui a condividere le celebrazioni per la vostra straordinaria impresa."

Il post è accompagnato in questo caso da uno splendido artwork che ritrae appunto Aloy e Atsu attorno a un fuoco, realizzato dal lead artist Ilya Golitsyn.