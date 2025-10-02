Ubisoft e Guerrilla si congratulano per il lancio di Ghost of Yotei

Sucker Punch ha ricevuto le congratulazioni di Guerrilla Games e Ubisoft per il lancio di Ghost of Yotei: l'attesa esclusiva PlayStation è disponibile a partire da oggi e porta alta la bandiera delle esperienze narrative a base single player.
Il messaggio che arriva dal profilo ufficiale di Assassin's Creed è chiaro: "Congratulazioni a Sucker Punch per il lancio di Ghost of Yotei: non vediamo l'ora di poter dare inizio alla caccia - da un'eroina vendicativa all'altra."
Atsu e Naoe, la protagonista femminile di Assassin's Creed Shadows, condividono in effetti parecchie cose: sono entrambe abili guerriere sullo sfondo del Giappone feudale ed entrambe sono determinate a portare a termine una missione di vendetta.
Il messaggio di Guerrilla Games punta invece a sottolineare la vicinanza fra protagoniste: "Ai nostri cari amici di Sucker Punch, congratulazioni per il lancio di Ghost of Yotei! Aloy e Atsu condividono il fuoco e oggi noi siamo qui a condividere le celebrazioni per la vostra straordinaria impresa."
Il post è accompagnato in questo caso da uno splendido artwork che ritrae appunto Aloy e Atsu attorno a un fuoco, realizzato dal lead artist Ilya Golitsyn.
I giochi single player sono ancora vivi
Ghost of Yotei ribadisce l'impegno di Sony con i giochi single player a base narrativa, come ha precisato l'azienda giapponese nel suo ultimo report finanziario, ma si tratta di un filone prezioso anche per altre realtà, vedi appunto Ubisoft con la serie Assassin's Creed.
Sarà dunque molto interessante vedere quali saranno i risultati del nuovo titolo di Sucker Punch, e in particolare se riuscirà a vendere quanto o più di Ghost of Tsushima.