Dune: Awakening svela la data di uscita dell'aggiornamento 1.4 e del DLC The Water Wars

Funcom ha annunciato che l'MMO Dune: Awakening riceverà numerose novità il prossimo 19 maggio con l'arrivo dell'aggiornamento 1.4, che introdurrà nuove aree, missioni e sfide.
Nella stessa giornata debutterà anche il DLC a pagamento The Water Wars, disponibile al prezzo di 9,99 euro oppure come parte del Season Pass, venduto a 24,99 euro.
Le novità dell’aggiornamento e dell’espansione
L'aggiornamento 1.4 espanderà il gioco con due nuove zone della Overland Map (una delle quali è una Testing Station scalabile) e con nuove missioni della Landsraad, proseguendo gli eventi del Capitolo 3. I giocatori potranno incontrare i Water Shippers a Wind Pass, l'ex hub tecnologico degli Harkonnen, oppure affrontare la subdola Dr. Jalanta nel laboratorio segreto della Old Quarry Testing Station.
L'update non aggiunge nuovi contenuti di storia a Dune: Awakening: secondo Funcom, questa scelta permette al team di concentrarsi su sistemi molto richiesti dalla community e pensati per aumentare l'autonomia del giocatore. I grandi aggiornamenti narrativi arriveranno più avanti, incluso il prossimo capitolo della storia.
Il DLC The Water Wars introduce invece nuovi elementi di costruzione e cosmetici ispirati ai Water Shippers, la dinastia che controlla gran parte del commercio dell'acqua su Arrakis. Il pacchetto rappresenta l'ultimo contenuto previsto dal Season Pass e include un set completo di oggetti e skin a tema Water Shipper.