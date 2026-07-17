Meccha Chameleon nasconde un easter egg nelle ricerche di Google

Ora il fenomeno è arrivato anche su Google . Come suggerito dallo stesso sviluppatore, digitando "Meccha Chameleon" nella barra di ricerca è possibile attivare un piccolo easter egg nascosto tra i risultati.

Il successo di Meccha Chameleon continua ad allargarsi anche oltre il videogioco. Il titolo indipendente sviluppato da Lemorion, realizzato da un singolo autore con risorse limitate e in un periodo di sviluppo relativamente breve, ha raggiunto un risultato inatteso: oltre 15 milioni di copie vendute nel giro di un mese , entrando tra i giochi più venduti dell'anno. La popolarità del progetto non si è però fermata alle vendite. Il particolare concetto alla base del gioco, con piccoli personaggi camaleontici capaci di mimetizzarsi negli ambienti, ha iniziato a circolare anche sui social network , dove alcuni utenti hanno ricreato l'idea nella realtà dipingendo e nascondendo piccoli camaleonti in diversi luoghi pubblici.

Scherzetto!

Il funzionamento richiama altri celebri scherzi integrati nel motore di ricerca, come la ricerca di "do a barrel roll" o "askew". A prima vista la pagina dei risultati appare normale, ma osservandola con attenzione è possibile individuare i piccoli camaleonti nascosti tra gli elementi della schermata. L'effetto è disponibile sia utilizzando la modalità chiara sia quella scura di Google.

Vedete i personaggi nascosti?

Parallelamente, Lemorion continua ad aggiornare il gioco con nuovi contenuti a ritmo sostenuto. Nell'ultimo periodo sono state aggiunte nuove mappe, tra cui un'ambientazione ispirata all'Egitto e una dedicata a Hikakin, uno degli YouTuber più conosciuti in Giappone.

Secondo gli sviluppatori, questa velocità nello sviluppo è resa possibile da un approccio basato sul riutilizzo intelligente degli asset e sulla filosofia del "prima facciamolo esistere, poi perfezioniamolo". Una strategia che ha permesso al progetto di crescere rapidamente mantenendo una produzione sostenibile per un team composto da una sola persona. Insomma, tante idee interessanti per quello che rimane il fenomeno virale del momento in ambito videoludico.