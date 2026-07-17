Il monitor MSI da 24" con refresh rate a 144Hz e tempo di risposta di 1ms è al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor MSI da 24": l'offerta prevede uno sconto del 28% per un costo finale di 79€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il dispositivo integra un pannello IPS da 24 pollici con ampi angoli di visione fino a 178° e una risoluzione Full HD 1920×1080, garantendo immagini nitide e colori uniformi da diverse posizioni. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz, abbinata a un tempo di risposta di 1 ms, permette una maggiore fluidità.
Ulteriori dettagli sul monitor
Dal punto di vista della qualità dell'immagine, il monitor offre una copertura cromatica pari al 121% dello spazio sRGB, con tecnologia 6-bit+FRC capace di riprodurre fino a 16,7 milioni di colori. La luminosità raggiunge i 300 nit, mentre il rapporto di contrasto è di 1500:1, assicurando una buona resa dei dettagli.
Per il comfort visivo, MSI include la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, con filtro per la luce blu e tecnologia Anti-Flicker per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.
La superficie Anti-Glare, la modalità Eco e la funzione Eye-Q Check completano le funzioni dedicate alla protezione della vista. Il monitor supporta inoltre il montaggio tramite standard VESA 100 mm e può essere installato su parete o braccio dedicato.