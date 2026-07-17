Assetto Corsa a meno di 4€ su Instant Gaming: il re dei simulatori di guida italiani crolla nel prezzo

Gli appassionati di motori e simulazioni automobilistiche hanno l'opportunità di mettere le mani su una vera colonna portante del genere a un costo incredibilmente ridotto. A fronte di un prezzo di listino iniziale di 20,00€, la chiave Steam di Assetto Corsa viene proposta a soli 3,19€ (IVA esclusa). Aggiungendo l'aliquota italiana al 22%, la spesa finale all'acquisto si attesta a 3,89€ (IVA inclusa, italiana 22%). Questo posiziona l'offerta con una percentuale di sconto dell'84% indicata sulla pagina ufficiale e con un risparmio dell'80,55% calcolato direttamente sul prezzo finale rispetto al listino originale. Se volete farlo vostro immediatamente, potete procedere al riscatto cliccando sul box posizionato qui sopra oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto. Ed è possibile comprare anche l'Ultimate Edition per poco più di 15€.
Un'infinità di contenuti grazie alla community di modder
Il vero segreto della longevità straordinaria di Assetto Corsa risiede nel supporto enciclopedico della sua community. A distanza di anni dal lancio, il titolo di Kunos Simulazioni continua a essere uno dei più giocati su PC proprio grazie alle migliaia di espansioni amatoriali gratuite disponibili online. I giocatori possono arricchire l'esperienza base inserendo tracciati laser-scan da tutto il mondo, auto d'epoca, supercar moderne e persino modifiche grafiche strutturali in grado di rivaleggiare con le produzioni odierne. Acquistare Assetto Corsa a questo prezzo significa di fatto sbloccare una piattaforma potenzialmente infinita per il motorsport virtuale.
Al di fuori dei contenuti aggiuntivi, l'ossatura tecnica di Assetto Corsa resta un esempio magistrale di ingegneria videoludica. Sviluppato a stretto contatto con circuiti reali e case automobilistiche, il modello di guida restituisce un feedback dettagliato del comportamento degli pneumatici, del trasferimento di carico e delle imperfezioni dell'asfalto. Che si utilizzi un controller o, meglio ancora, un sistema di sterzo con force feedback, Assetto Corsa riesce a trasmettere intatta la sensazione di controllo e il pericolo della velocità pura, rendendo ogni sessione in pista un test di abilità gratificante per qualsiasi pilota virtuale.