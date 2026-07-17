Assetto Corsa a meno di 4€ su Instant Gaming: il re dei simulatori di guida italiani crolla nel prezzo

Gli appassionati di motori e simulazioni automobilistiche hanno l'opportunità di mettere le mani su una vera colonna portante del genere a un costo incredibilmente ridotto. A fronte di un prezzo di listino iniziale di 20,00€, la chiave Steam di Assetto Corsa viene proposta a soli 3,19€ (IVA esclusa). Aggiungendo l'aliquota italiana al 22%, la spesa finale all'acquisto si attesta a 3,89€ (IVA inclusa, italiana 22%). Questo posiziona l'offerta con una percentuale di sconto dell'84% indicata sulla pagina ufficiale e con un risparmio dell'80,55% calcolato direttamente sul prezzo finale rispetto al listino originale. Se volete farlo vostro immediatamente, potete procedere al riscatto cliccando sul box posizionato qui sopra oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto. Ed è possibile comprare anche l'Ultimate Edition per poco più di 15€.