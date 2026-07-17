La morte delle copie fisiche non impensierisce il CEO di GameStop: sono "completamente irrilevanti"

La decisione di PlayStation di interrompere la produzione dei dischi nel 2028 potrebbe accelerare la fine del mercato fisico nel settore videoludico, ma la prospettiva non sembra preoccupare il CEO di GameStop, Ryan Cohen. In un'intervista con Bloomberg, il dirigente ha dichiarato che la vendita di giochi nuovi e usati è ormai economicamente irrilevante per l'azienda.

Sebbene GameStop sia storicamente associata ai negozi specializzati nella vendita di copie fisiche, il peso di questo segmento si è ridotto drasticamente negli ultimi anni. Secondo Cohen, oggi il software rappresenta solo circa il 12% del business complessivo, mentre gli oggetti da collezione costituiscono oltre metà delle entrate.