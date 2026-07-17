Treni, acrobazie e follia pop: l'esplosivo Denshattack! è già in forte sconto su Instant Gaming

Il mercato indipendente continua a stupire con idee fuori dagli schemi e l'ultimo arrivato Denshattack! ne è la dimostrazione perfetta. A pochissimi giorni dal debutto ufficiale, gli utenti PC possono già portarsi a casa questa folle avventura a una cifra ridotta rispetto al prezzo di listino di 20,00€. La chiave Steam di Denshattack! viene infatti proposta a 13,99€ (IVA esclusa), che si convertono in 17,07€ (IVA inclusa, italiana 22%) una volta applicata l'imposta nazionale. Questa promozione rappresenta il 30% di sconto segnalato direttamente dal rivenditore, traducendosi in una riduzione del 14,65% se calcolata sulla spesa finale rispetto al listino di partenza. Potete acquistarlo cliccando sul box posizionato qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un mix fuori di testa tra Jet Set Radio e i treni giapponesi

L'idea alla base di Denshattack! è tanto bizzarra quanto magnetica: gli sviluppatori di Undercoders hanno fuso la cultura dei trasporti su rotaia del Sol Levante con lo spirito ribelle dei giochi di pattinaggio e trick dei primi anni Duemila. Nel gioco ci si ritrova a manovrare convogli ferroviari all'interno di una distopia coloratissima e ultra-stilizzata, eseguendo grind millimetrici, salti acrobatici e spettacolari evoluzioni aeree. L'obiettivo principale è sfrecciare lungo percorsi intricati per spodestare le bande rivali che controllano i binari e abbattere i piani di una multinazionale corrotta, il tutto mantenendo intatta la velocità e accumulando costantemente punti stile.

Denshattack! è un mix tra Jet Set Radio e i treni giapponesi

L'esperienza fa della fluidità dei controlli e del ritmo i suoi pilastri fondamentali. Attraversando oltre sessanta livelli distribuiti in varie regioni del Giappone, i giocatori devono sviluppare riflessi prontissimi per superare boss stravaganti e scenari che mutano in tempo reale. A sostenere l'azione frenetica ci pensa un comparto sonoro monumentale che vanta decine di tracce originali, pronte ad accompagnare ogni acrobazia con sonorità funk, elettroniche e j-pop. Per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza arcade fresca, leggera e visivamente travolgente, mettere le mani su Denshattack! approfittando di questa riduzione rappresenta un'ottima opportunità.