Treni, acrobazie e follia pop: l'esplosivo Denshattack! è già in forte sconto su Instant Gaming

Il mercato indipendente continua a stupire con idee fuori dagli schemi e l'ultimo arrivato Denshattack! ne è la dimostrazione perfetta. A pochissimi giorni dal debutto ufficiale, gli utenti PC possono già portarsi a casa questa folle avventura a una cifra ridotta rispetto al prezzo di listino di 20,00€. La chiave Steam di Denshattack! viene infatti proposta a 13,99€ (IVA esclusa), che si convertono in 17,07€ (IVA inclusa, italiana 22%) una volta applicata l'imposta nazionale. Questa promozione rappresenta il 30% di sconto segnalato direttamente dal rivenditore, traducendosi in una riduzione del 14,65% se calcolata sulla spesa finale rispetto al listino di partenza. Potete acquistarlo cliccando sul box posizionato qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Un mix fuori di testa tra Jet Set Radio e i treni giapponesi
L'idea alla base di Denshattack! è tanto bizzarra quanto magnetica: gli sviluppatori di Undercoders hanno fuso la cultura dei trasporti su rotaia del Sol Levante con lo spirito ribelle dei giochi di pattinaggio e trick dei primi anni Duemila. Nel gioco ci si ritrova a manovrare convogli ferroviari all'interno di una distopia coloratissima e ultra-stilizzata, eseguendo grind millimetrici, salti acrobatici e spettacolari evoluzioni aeree. L'obiettivo principale è sfrecciare lungo percorsi intricati per spodestare le bande rivali che controllano i binari e abbattere i piani di una multinazionale corrotta, il tutto mantenendo intatta la velocità e accumulando costantemente punti stile.
L'esperienza fa della fluidità dei controlli e del ritmo i suoi pilastri fondamentali. Attraversando oltre sessanta livelli distribuiti in varie regioni del Giappone, i giocatori devono sviluppare riflessi prontissimi per superare boss stravaganti e scenari che mutano in tempo reale. A sostenere l'azione frenetica ci pensa un comparto sonoro monumentale che vanta decine di tracce originali, pronte ad accompagnare ogni acrobazia con sonorità funk, elettroniche e j-pop. Per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza arcade fresca, leggera e visivamente travolgente, mettere le mani su Denshattack! approfittando di questa riduzione rappresenta un'ottima opportunità.