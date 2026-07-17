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Xbox Store ha lanciato gli Ultimate Game Sale, con tantissimi sconti su giochi per Xbox e PC

Su Xbox Store sono partiti i tradizionali sconti estivi con l'iniziativa Ultimate Game Sale, una delle più grandi che si tiene annualmente sullo store online di Microsoft.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/07/2026
Il logo di Xbox Store

Come da tradizione, Microsoft ha lanciato anche quest'anno gli Ultimate Game Sale, un appuntamento fisso dell'estate di Xbox Store, che anche in questo caso propongono tantissimi sconti per giochi su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Rispondendo agli Sconti Estivi di PlayStation Store, anche il negozio online di Xbox si popola dunque di una notevole quantità di saldi su un enorme catalogo di migliaia di titoli, che comprende anche diversi giochi appartenenti alle generazioni precedenti, considerando la presenza dei titoli in retro-compatibilità.

L'elenco totale dei giochi in offerta è dunque poco gestibile in breve e vi rimandiamo allora al sito ufficiale di Xbox Store per avere una visione più precisa delle offerte in corso, ma possiamo comunque prendere alcuni esempi.

Qualche esempio fra gli sconti

Gli sconti Ultimate Game Sale di Xbox Store termineranno il 29 luglio, dunque avete un paio di settimane per fare i vostri conti o farvi prendere dallo shopping forsennato, dunque non manca il tempo per dare un'occhiata più precisa al catalogo.

Tra i giochi in offerte ce ne sono anche alcuni particolarmente recenti e altri che hanno subito tagli di prezzo di notevole entità.

Xbox: "compra ora, paga dopo", l'opzione spunta nel backend del sito ufficiale Xbox: compra ora, paga dopo, l'opzione spunta nel backend del sito ufficiale

Diamo dunque un'occhiata ad alcuni dei titoli più in vista:

  • Call of Duty: Black Ops 7 - 39,99€
  • Battlefield 6 - 39,99€
  • Helldivers 2 - 29,99€
  • Red Dead Redemption 2 - 14,99€
  • Assassin's Creed Shadows - 35,99€
  • Borderlands 4 - 31,99€
  • Resident Evil Requiem - 55,99€
  • The Outer Worlds 2 Premium Edition - 49,99€
  • Ninja Gaiden 4 - 41,99€
  • Hellblade 2: Senua's Saga - 12,49€
  • Silent Hill 2 - 27,99€
  • Cyberpunk 2077 - 17,99€
  • Split Fiction - 32,49€
  • Final Fantasy 16 Complete Edition - 31,99€
  • Destiny 2: La Collezione - 24,49€
  • Death Stranding Director's Cut - 13,99€
  • Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition - 35,99€
  • Elden Ring Nightreign - 29,99€
  • Cronos: The New Dawn - 35,99€
  • Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 45,49€
  • Psychonauts 2 - 11,99€
  • Silent Hill f - 39,99€

Si tratta solo di alcuni esempi dei tanti titoli che sono attualmente in sconto su Xbox Store, dunque consigliamo di esplorare in maniera più approfondita le offerte attraverso il sito ufficiale o i vari tracker dedicati a sconti e prezzi in digitale.

#Xbox Games Store #Sconti
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