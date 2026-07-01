Le azioni di GameStop non crollano dopo l'addio al formato fisico di PlayStation: ecco perché

D'istinto, si potrebbe pensare che una catena come GameStop sia immediatamente messa in difficoltà dopo un annuncio di questo tipo e che le azioni siano in discesa. In realtà non è così. Anzi, le azioni di GameStop stanno salendo.

Come oramai tutti sapranno, Sony ha annunciato che dal gennaio 2028 tutti i giochi pubblicati su PlayStation non saranno più distribuiti in formato fisico (ovvero su disco) ma solo in digitale (tramite il PS Store e tramite confezioni che includono codici).

Perché l'addio ai dischi non spaventa GameStop

Cosa sta accadendo? Sebbene ad oggi si consideri ancora GameStop come una compagnia dedita ai videogiochi, in realtà questi rappresentano una parte non così grande del business.

GameStop punta molto sugli oggetti da collezione

All'interno delle 13 settimane terminate il 2 maggio 2026, GameStop ha segnalato che i ricavi dai videogiochi sono stati pari a 152,7 milioni di dollari, ovvero il 18,3% dei ricavi totali nel periodo di riferimento. Questo include i giochi nuovi, quelli usati e quelli digitali. Nello stesso periodo dello scorso anno, i ricavi erano $175,6 milioni o il 24% del totale. Come potete vedere, si tratta di un segmento dell'azienda già in calo.

GameStop, al momento, si affida maggiormente ai ricavi degli oggetti da collezione, che hanno generato 348,9 milioni nell'ultimo trimestre, ovvero il 41,8% del totale. A seguire ci sono hardware e accessori, che valgono 333,7 milioni di dollari (39,9%).

Ovviamente l'eliminazione dei giochi su disco di PlayStation (e forse anche di Xbox? Considerando che secondo un report Xbox Helix non avrà un lettore ottico?) avrà un impatto su GameStop, ma non immediato e non enorme. Inoltre, la compagnia potrà continuare a vendere (e rivendere) i giochi dell'attuale generazione e della precedente, così come puntare sul retrogaming e sui giochi di Nintendo che per il momento non pare interessata ad abbandonare il formato fisico. Infine, i giochi scatolati continueranno a esistere presso GameStop, solo in formato codice dentro la scatola.