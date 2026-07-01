Xbox Helix non avrebbe un lettore ottico, secondo un nuovo report

Sony ha annunciato che dal gennaio 2028 non produrrà più giochi su disco e questo ha spinto molti a credere che PS6 sarà distribuita senza un lettore ottico (e senza la possibilità di aggiungerlo in un secondo momento, come accade ad esempio con PS5 Digital e PS5 Pro).

Sulla scia di queste chiacchiere, è arrivato un report di Windows Central, nel quale viene affermato che Project Helix - la prossima generazione di console di Xbox - non avrà un lettore ottico.