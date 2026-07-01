Xbox Helix non avrebbe un lettore ottico, secondo un nuovo report

Sony ha annunciato che dal gennaio 2028 non produrrà più giochi su disco e questo ha spinto molti a credere che PS6 sarà distribuita senza un lettore ottico (e senza la possibilità di aggiungerlo in un secondo momento, come accade ad esempio con PS5 Digital e PS5 Pro).
Sulla scia di queste chiacchiere, è arrivato un report di Windows Central, nel quale viene affermato che Project Helix - la prossima generazione di console di Xbox - non avrà un lettore ottico.
Il report di Windows Central su Xbox Helix
Adam Hales di Windows Central ha dichiarato infatti che "per quanto riguarda Project Helix, le nostre fonti suggeriscono che anche la prossima generazione di console di Microsoft abbandonerà il lettore ottico".
Si tratta di una comprensibile decisione, dal punto di vista delle due aziende, che vogliono definitivamente spostare il pubblico verso il digitale, così da limitare i costi di produzione dei videogiochi eliminando i costosi dischi. Sony ha comunque confermato che manterrà la possibilità di acquistare una confezione dei videogiochi (per chi ama esporle, in pratica), ma con all'interno solo un codice di download.
Ovviamente per una buona fetta del pubblico la totale perdita di un lettore ottico sarebbe una brutta notizia, anche solo per la necessità di mantenere una PS5 o una Xbox Series X per poter rigiocare i propri titoli PS4 e PS5 in formato fisico, impedendo così la rivendita della console per risparmiare sull'acquisto di PS6.
In ogni caso, per ora sono solo speculazioni e rumor, quindi dovremo attendere annunci da parte di Microsoft e Sony. Ricordiamo poi che Sony ha commentato il periodo di uscita di PS6, comparandolo a quello di Xbox Helix.
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