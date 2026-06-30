Sony commenta il periodo di uscita di PS6, comparandolo a quello di Xbox Helix

Ci sono tantissime domande che i fan si pongono riguardo a PlayStation 6, la prossima console di Sony. Non sappiamo quanto costerà (e si teme molto), non sappiamo quali caratteristiche tecnologiche proporrà e non sappiamo qual è il periodo di uscita.

Ovviamente per ora Sony non si sente pronta per presentare al mondo un dettaglio del genere, ma il CEO di Sony Interactive Entertainment - Hideaki Nishino - ha speso qualche parola a riguardo in una recente riunione finanziaria.