Sony commenta il periodo di uscita di PS6, comparandolo a quello di Xbox Helix

Ci sono tantissime domande che i fan si pongono riguardo a PlayStation 6, la prossima console di Sony. Non sappiamo quanto costerà (e si teme molto), non sappiamo quali caratteristiche tecnologiche proporrà e non sappiamo qual è il periodo di uscita.
Ovviamente per ora Sony non si sente pronta per presentare al mondo un dettaglio del genere, ma il CEO di Sony Interactive Entertainment - Hideaki Nishino - ha speso qualche parola a riguardo in una recente riunione finanziaria.
I commenti su PS6 del CEO di SIE
Un investitore ha chiesto a Nishino se "abbia senso" distribuire PS6 nello stesso periodo definito da Microsoft per la sua prossima generazione. Il motivo di questa domanda è che Xbox pare desiderosa di mettere in commercio Project Helix, con un periodo di uscita che - si suppone - è previsto per la fine del 2027 o l'inizio del 2028.
Nishino non ha voluto dare una risposta troppo diretta, ma ha dichiarato che "quando si considera il mercato videoludico console nel suo complesso", la compagnia crede che "ciò che conta non è la competizione con una singola compagnia, ma piuttosto la presenza di molteplici giocatori e una sana competizione all'interno del mercato".
"Inoltre, lo sviluppo di una nuova generazione di hardware richiede un lungo periodo e non è possibile allinearsi con le tempistiche degli avversari in un breve periodo di tempo senza una chiara visione dei loro piani. Di conseguenza, non determiniamo il lancio in base alle mosse dei concorrenti".
Ciò detto, Nishino ammette che spesso i periodi di lancio delle nuove piattaforme "convergono" a causa delle tempistiche di produzione e del generale avanzamento delle tecnologie. Conclude dicendo: "Infine, decisioni riguardo al periodo di lancio sono prese in base a un'analisi globale di vari fattori inclusi gli avanzamenti tecnologici, considerazioni di mercato, dinamiche regionali e prezzi".
L'impressione è che Sony sarà un po' più flessibile nel definire il periodo di distribuzione di PS6 e che non inseguirà la concorrenza a testa bassa. Sappiamo poi che Sony non venderà PS6 in perdita.
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