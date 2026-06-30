Un ex-Naughty Dog spera che PS6 e Xbox Helix non escano, almeno in questa decade

È un punto di vista che proviene dall'interno dell'ambiente dello sviluppo videoludico, e in particolare da una persona che ha avuto modo di lavorare a diverse produzioni di grosso calibro come artista e art director , dunque una persona sicuramente informata dei fatti, e una considerazione così negativa la dice lunga sullo stato delle cose.

Secondo Del Walker, un ex-Naughty Dog e con passato anche presso diverse altre software house rinomate, PS6 e Xbox Helix non faranno altro che incrementare la crisi in cui si trova adesso l'industria videoludica, arrivando a sperare che la nuova generazione di console non esca, almeno in questa decade .

La next gen acuirà la crisi del settore

"La prossima generazione di console causerà ulteriori bagni di sangue", ha riferito Walker nel suo messaggio, in cui si collega ovviamente alle notizie di tagli e licenziamenti di massa che si susseguono ormai da anni nell'ambito dei videogiochi.



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"Il costo dello sviluppo di videogiochi non si è mai abbassato quando arrivano delle nuove console, ma queste hanno sempre portato ulteriore complessità, costi e tempi di sviluppo", ha riferito, in maniera alquanto inappuntabile.

"Ma i giochi sono effettivamente più godibili? Questo è discutibile", ha inoltre aggiunto, introducendo una riflessione interessante sull'effettiva necessità di aggiungere ulteriori strati di complessità allo sviluppo.

"Le limitazioni sono spesso quelle che causano lo scaturire della migliore magia nello sviluppo do un gioco ed evitano gli sprechi", ha spiegato, arrivando poi all'affermazione sulla next gen che ha alquanto colpito.

"Quando i costi salgono, ci sono meno vincitori e più licenziamenti. Io veramente, con tutto il cuore, vorrei che PS6 e Xbox Helix non si facessero vedere in questa decade", manifestando la speranza che la next gen venga rimandata almeno al 2030, a quanto pare.

In effetti, potrebbe essere vicino alla realtà: con i costi di produzione in salita vertiginosa, la possibilità che le nuove console vengano posticipate ben oltre quanto inizialmente si pensava fosse il periodo di lancio standard è sempre più concreta.