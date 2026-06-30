Replaced ha ricevuto un nuovo aggiornamento: per adesso rimane su PC e Xbox Series X e S

Il team di sviluppo di Replaced ha annunciato la pubblicazione di un nuovo aggiornamento per il gioco, già disponibile, che introduce una serie di correzioni e miglioramenti tecnici, con l'obiettivo di rifinire animazioni, combattimento e sezioni platform.

Tra le modifiche principali figurano la correzione di alcune sequenze d'intermezzo, un miglioramento del sistema di combattimento con relativo ribilanciamento, e una maggiore precisione nelle sezioni platform grazie a una rilevazione più affidabile dei bordi nelle fasi di salto. Gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato di aver "addolcito" la sequenza dell'inseguimento con la gru, nota tra i giocatori per la sua difficoltà, e di aver rivisto lo scontro con il boss "Uncle Ben", intervenendo sia sul livello di difficoltà sia sulla fluidità delle animazioni. In concomitanza con l'aggiornamento, il gioco è stato proposto con uno sconto del 20% su Steam.