Replaced ha ricevuto un nuovo aggiornamento: per adesso rimane su PC e Xbox Series X e S

Il team di sviluppo di Replaced ha annunciato la pubblicazione di un nuovo aggiornamento per il gioco, già disponibile, che introduce una serie di correzioni e miglioramenti tecnici, con l'obiettivo di rifinire animazioni, combattimento e sezioni platform.
Tra le modifiche principali figurano la correzione di alcune sequenze d'intermezzo, un miglioramento del sistema di combattimento con relativo ribilanciamento, e una maggiore precisione nelle sezioni platform grazie a una rilevazione più affidabile dei bordi nelle fasi di salto. Gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato di aver "addolcito" la sequenza dell'inseguimento con la gru, nota tra i giocatori per la sua difficoltà, e di aver rivisto lo scontro con il boss "Uncle Ben", intervenendo sia sul livello di difficoltà sia sulla fluidità delle animazioni. In concomitanza con l'aggiornamento, il gioco è stato proposto con uno sconto del 20% su Steam.
Multipiattaforma?
Parallelamente, lo studio ha risposto ad alcune domande della community sui social, arrivate subito sotto l'annuncio delle novità. In merito a una possibile versione per Nintendo Switch 2, gli sviluppatori hanno dichiarato di essere al momento concentrati sulle versioni per PC e Xbox, aggiungendo che eventuali cambiamenti verranno comunicati in futuro.
Risposte simili sono arrivate anche riguardo a un'eventuale versione PlayStation 5. Lo studio ha spiegato che, qualora venissero pianificate altre piattaforme, la comunicazione sarà data ufficialmente, ma che attualmente il focus resta sulle piattaforme sulle quali Replaced è già disponibile.
Infine, alla domanda sulla possibile introduzione del doppiaggio, il team ha risposto in modo prudente, sottolineando che si tratterebbe di un'opzione interessante ma che, essendo un piccolo studio, non esiste al momento niente di definitivo.
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